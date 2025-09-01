Connect with us

Începe evaluarea externă a școlilor de către ARACIP. Procedura pentru anul școlar 2025-2026

Publicat

acum 31 de secunde

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP) începe sesiunea de evaluare externă a școlilor, din 29 septembrie.

Școlile care au fost comasate, în anul școlar 2025-2026, trebuie să fie evaluate în termen de cel mult 1 an de la finalizarea procesului de reorganizare.

Cererile pentru evaluarea externă pot fi depuse în perioada 1 septembrie – 31 octombrie 2025, potrivit edupedu.ro.

Evaluarea externă se face pentru autorizare de funcționare provizorie, acreditare și evaluare externă periodică.

Activitățile de evaluare externă se vor desfășura în perioada 29 septembrie – 5 decembrie 2025.

Rapoartele vor fi analizate în intervalul 20 octombrie – 12 decembrie 2025.

Evaluarea externă a școlilor. Procedura

Pentru a fi evaluate, unitățile de învățământ, persoane juridice, publice sau private, trebuie să depună la ARACIP o cerere de declanșare a procedurii de evaluare externă, însoțită de o fișă-tip și un raport de evaluare internă.

Fișa-tip conține informații privind infrastructura, curriculumul, resursele umane și materiale, avizele și autorizațiile necesare procesului de evaluare externă.

Raportul de evaluare internă cuprinde informații necesare pentru a dovedi îndeplinirea cerințelor stabilite în standardele de autorizare, acreditare, respectiv în standardele de referință, pentru fiecare nivel de învățământ, tip de program de studiu și de calificare profesională, după caz.

ARACIP realizează evaluarea externă fără verificarea existenței autorizației de securitate la incendiu și a autorizației sanitare de funcționare.

Evaluarea se face din 5 în 5 ani pentru unitățile de învățământ preuniversitar acreditate.

