Început de an școlar la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia. 169 de elevi intră în clasa a IX-a

Publicat

acum 9 secunde

Colegiul Naţional Militar ,,Mihai Viteazul” Alba Iulia va organiza luni, 8 septembrie, începând cu ora 09.00, în Piața Cetății, ceremonialul deschiderii anului şcolar 2025 – 2026.

Alături de cei 635 de elevi din toți anii de studiu ai colegiului, la această activitate vor fi prezenți părinți, rude și prieteni, profesori și cadre militare, reprezentanți ai eșaloanelor superioare, ai Sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, ai administrației locale și județene și ai Inspectoratului Școlar Județean Alba.

Momentul cel mai emoționant al ceremoniei îl reprezintă rostirea legământului de către elevii din clasa a IX-a.

Totodată, se va oferi distincţia „Robert Schuman” clasei cu cele mai bune rezultate la învăţătură, obținute în anul şcolar anterior, iar şefului Promoţiei 2025 i se va conferi, din partea colegiului, conform tradiţiei, placheta de onoare și diploma pentru recunoaşterea performanţelor obţinute şi contribuţia adusă la creşterea prestigiului Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul”.

În anul școlar 2025 – 2026, vor trece pragul clasei a IX-a, 169 elevi – 128 băieți și 41 fete.

Început de an școlar la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul" Alba Iulia. 169 de elevi intră în clasa a IX-a
