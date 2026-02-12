Închisoare cu executare pentru trei bărbați din Alba care au comis trei furturi și o tentativă, într-o singură noapte

Trei bărbați care au comis trei furturi și o tentativă într-o singură noapte au fost condamnați la închisoare cu executare. Aceștia au fost condamnați de magistrații Judecătorei Aiud, în data de 6 februarie 2026, la închisoare cu executare.

Cei trei au mers în Aiud, din câte se pare cu intenția de a fura tot ce gasesc în cale.

Faptele s-au petrecut în luna ianuarie a anului 2025. Un an mai târziu aceștia au fost condamnați în primă instanță.

Potrivit motivării instanței, în jurul orei 22:40, inculpații s-au deplasat pe strada Voluntarilor, unde au escaladat gardul unei locuințe.

Dintr-o anexă a locuinței, cei trei inculpați au sustras un număr de 3 biciclete.

Patru furturi și o tentativă într-o noapte

În jurul orei 23:41, cei trei inculpați s-au deplasat pe strada str. 1 Decembrie 1918 din aceeași localitate, unde au pătruns în curtea unei case cu intenția de a sustrage bunuri, însă în momentul în care au observat camerele de supraveghere, inculpații s-au desistat și au părăsit curtea imobilului.

Cei trei inculpați s-au deplasat ulterior la o altă locuință unde au pătruns în incinta acesteia prin forțarea ușii de acces și au sustras mai multe bancnote vechi.

Apoi în jurul orei 01:00 (data de 07.01.2025), cei trei inculpați au escaladat gardul împrejmuitor al unei alte locuințe după care au pătruns în locuință prin forțarea ușii de acces.

Din interiorul locuinței inculpații au sustras mai multe bunuri, respectiv 4 parfumuri, un set de bijuterii confecționate din aur de aproximativ 30 grame, compus dintr-un medalion și inel, două inele din aur de aproximativ 1,5 grame fiecare, o pereche de cercei de culoare albă cu perle, o brățară de și un colier format din perle negre, o pereche de cercei confecționați din argint și un inel confecționat din argint cu piatră mov, un portofel vișiniu în care se aflau actele de identitate un card bancar și suma de 560 lei și mai multe bancnote vechi, cauzând un prejudiciu în cuantum de 20.560 lei.

Pedepsele primite

Pentru faptele lor, cei trei au fost condamnați la închisoare cu executare. Unul dintre ei a primit 6 ani şi 6 luni închisoare, cel de al doilea, cinci ani de închisoare, iar cel de al treilea, 6 ani și 2 luni închisoare, în regim de detenție.

Momentan decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel.

