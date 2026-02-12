Connect with us

Adriana Viliginschi, așteptată la Curtea de Apel Alba Iulia. Nu este de acord cu arestarea preventivă. Ședință cu ușile închise

concubina lui kreiner

Fosta concubină a omului de afaceri Adrian Kreiner, ucis în urmă cu trei ani, va fi prezentă la Curtea de Apel Alba Iulia. Adriana Viliginschi va ajunge joi, 12 februarie, în fața judecătorului de drepturi și libertăți, din poziția de inculpată. 

Adriana Viliginschi a fost arestată preventiv în cazul crimei care a șocat opinia publică, cea în care o femeie și-a ucis mama. Anchetatorii susțin că Viliginschi iar fi oferit suport moral înainte și după comiterea crimei femeii.

Drept urmare este cercetată pentru complicitate. Fiind arestată preventiv la cererea procurorilor parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, apelul la arestarea preventivă se judecată la Alba Iulia, la Curtea de Apel.

CITEȘTE ȘI: Situație rară la Curtea de Apel Alba: Fosta iubită a lui Kreiner este și parte vătămată, dar și inculpată într-un alt dosar penal

Numele Adrianei Viliginschi s-a auzit puternic la începutul acestei săptămâni pe holurile instanței superioare din Alba Iulia. Numele său a fost pronunțat alături de o serie de acuzații grave de unul dintre cei doi bărbați condamnați la închisoare pe viață pentru uciderea lui Kreiner.

CITEȘTE ȘI: VIDEO: Declarații incendiare la Curtea de Apel Alba Iulia în cazul Kreiner. Laurențiu Ghiță: ”Adevăratul criminal a fost prins”

Este vorba despre Ghiță Laurențiu care a spus că Adriana Viliginschi ar fi fost implicată și ea în crimă.

Ședința de joi va avea loc de la ora 13.30 și va avea loc cu ușile închise.

