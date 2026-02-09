Connect with us

Inconștiență la volan, pe drumurile din Alba. Câți șoferi băuți au fost depistați de polițiști, într-o singură zi

Publicat

acum 17 secunde

Mai mulți șoferi au fost depistați de polițiștii din Alba în timp ce conduceau sub influența alcoolului pe drumuri din județ.

Potrivit IPJ Alba, la data de 8 februarie 2026, în jurul orei 10:55, polițiștii Biroului Drumuri Naționale și Europene Alba au oprit, pentru control, pe strada Alexandru Ioan Cuza din municipiul Alba Iulia, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 37 de ani, din localitatea Borlești, județul Neamț.

În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 0,86 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

De asemenea, în aceeași zi și la aproximativ aceeași oră (în jurul orei 11:00), polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au oprit, pentru control, pe DC 73, pe raza localității Tibru, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 51 de ani, din localitatea Cricău.

În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 0,73 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

În aceeași zi, în jurul orei 18:40, polițiștii rutieri din municipiul Sebeș au oprit, pentru control, un autoturism condus de către un bărbat, în vârstă de 46 de ani, din municipiul Sebeș.

În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 0,45 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

În toate cazurile prezentate, cercetările sunt continuate.

