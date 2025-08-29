Connect with us

Actualitate

Indicele ROBOR la trei luni, în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut

Publicat

acum O oră

Indicele ROBOR la trei luni, în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut, vineri, la 6,57% pe an, de la 6,60% pe an în ședința precedentă, conform datelor publicate de Banca Națională a României (BNR).

La începutul acestui an, indicele era de 5,92% pe an, potrivit Agerpres.

Indicele la șase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a coborât la 6,72% pe an, de la 6,73% în ședința precedentă, iar ROBOR la 12 luni a ajuns la 6,89%, de la 6,90% pe an în data de 28 august 2025.

În ceea ce privește indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 5,55% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacțiilor interbancare din trimestrul I 2025, nivel similar cu cel din trimestrul precedent.

ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care băncile din România se împrumută între ele pe piața interbancară în lei, fiind un indice utilizat anterior pentru calculul dobânzilor variabile la credite.

Deși din 2019 a fost înlocuit pentru creditele noi de consumator de către IRCC, ROBOR rămâne relevant pentru creditele vechi, în special cele de tip Prima Casă.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Administrațieacum 45 de minute

Pachetul 2 de măsuri fiscale: Ce reforme conțin cele șase ”minipachete” ale Guvernului Bolojan
Actualitateacum O oră

Indicele ROBOR la trei luni, în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut
Evenimentacum O oră

Grevă nedeclarată în Justiție. CSM: Activitatea de judecare a dosarelor, SUSPENDATĂ în Tribunale și Judecătorii
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 45 de minute

Pachetul 2 de măsuri fiscale: Ce reforme conțin cele șase ”minipachete” ale Guvernului Bolojan
Administrațieacum 2 zile

Ministrul Dezvoltării anunță că 40.000 de bugetari vor fi concediați. Printre aceștia, consilieri ai aleșilor și polițiști locali
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Administrațieacum 45 de minute

Pachetul 2 de măsuri fiscale: Ce reforme conțin cele șase ”minipachete” ale Guvernului Bolojan
Actualitateacum O oră

Indicele ROBOR la trei luni, în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

bani pensii
Evenimentacum 3 zile

Interdicția de cumul al pensiei cu salariul pentru bugetari ar putea fi scoasă din Pachetul II de măsuri
Economieacum 3 zile

Coaliția modifică Pachetul II de măsuri fiscale: capital social diferențiat, CASS redus, tranziție pentru pensiile magistraților
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 6 ore

FOTO Medalii de argint și bronz pentru sportiva CS Unirea, Alexandra Cazacu, la Campionatul Mondial de Powerlifting din Costa Rica
Evenimentacum 2 zile

UPDATE: CSM Unirea Alba Iulia a pierdut cu 0-1 în fața FC Botoșani în play-off-ul Cupei României
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 17 ore

29 august: Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Ce NU ai voie să faci. Zi marcată cu cruce roșie în Calendarul Ortodox 2025
Evenimentacum 2 zile

1 septembrie: Teatrul de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia sărbătorește 73 de ani de activitate. Expoziție și întâlnire cu actori
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o zi

Atenționare DNSC: conectarea la rețele publice WiFi poate pune în pericol datele personale. Recomandări
Evenimentacum o zi

Când se lansează iPhone 17, noile smartwatch-uri Apple și celelalte telefoane ale seriei. Anunțul oficial al companiei
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 5 ore

Schimbări în compensarea medicamentelor. Peste 10 milioane de români ar putea plăti mai mult pentru medicamentele necesare
comunicat proiect
Actualitateacum 6 ore

Anunț închidere proiect ”Extindere și dotare unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Ziua Mondială a Educației
Educațieacum 3 ore

Plata cu ora în anul școlar 2025-2026: Tariful brut se înjumătățește pentru orele suplimentare
Educațieacum 4 ore

Directorii, adjuncții și inspectorii școlari, trimiși la catedră și obligați să predea. Modificare a normelor metodologice
Mai mult din Educatie