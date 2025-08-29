Indicele ROBOR la trei luni, în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut, vineri, la 6,57% pe an, de la 6,60% pe an în ședința precedentă, conform datelor publicate de Banca Națională a României (BNR).

La începutul acestui an, indicele era de 5,92% pe an, potrivit Agerpres.

Indicele la șase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a coborât la 6,72% pe an, de la 6,73% în ședința precedentă, iar ROBOR la 12 luni a ajuns la 6,89%, de la 6,90% pe an în data de 28 august 2025.

În ceea ce privește indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 5,55% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacțiilor interbancare din trimestrul I 2025, nivel similar cu cel din trimestrul precedent.

ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care băncile din România se împrumută între ele pe piața interbancară în lei, fiind un indice utilizat anterior pentru calculul dobânzilor variabile la credite.

Deși din 2019 a fost înlocuit pentru creditele noi de consumator de către IRCC, ROBOR rămâne relevant pentru creditele vechi, în special cele de tip Prima Casă.

