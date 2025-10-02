Informații importante pentru asigurații DallBogg, compania căreia ASR i-a interzis să emită contracte noi. DOCUMENT

Informații importante pentru asigurații DallBogg: Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a anunțat că interzice societății DallBogg Life and Health AD să emită noi contracte de asigurare în România, de la 1 octombrie 2025.

Pe durata suspendării temporare, ASF a inițiat și derulat, împreună cu autoritatea de supraveghere din Bulgaria și cu Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA), un control comun aprofundat privind activitatea societății DallBogg pe piața din România.

Concluziile acestui control, corelate cu analiza conduitei societății pe parcursul anului 2025, au fundamentat decizia ASF de interzicere a subscrierii de noi contracte de asigurare începând cu 1 octombrie 2025.

Societatea DallBogg Life and Health AD are în continuare obligația de a respecta dispozițiile legale aplicabile privind protecția interesului general („general good provisions”), conform cadrului normativ european și național.

DOCUMENT: Găsiți aici mai multe informații utile pentru asigurații DallBogg Life and Health AD.

Informații importante pentru asigurații companiei DallBogg

1. Am poliță încheiată cu societatea DallBogg. Mai este valabilă polița mea? Până când?

Perioada de valabilitate este cea menționată în cuprinsul contractului de asigurare.

În general, un contract de asigurare încetează fie prin expirarea perioadei sale de valabilitate, fie prin denunțare, reziliere, sau desființare.

2. Pot denunța polița încheiată cu DallBogg înainte de expirare? Mi se poate restitui echivalentul primei pentru perioada rămasă până la expirarea poliței?

Denunțarea contractului de asigurare (încetarea unilaterală a contractului) presupune dreptul unei părți (asigurat sau asigurător) de a desființa contractul, cu respectarea unui termen de preaviz.

În general, denunțarea trebuie făcută cu cel puțin 20 de zile înainte de data la care se dorește încetarea, potrivit art. 2.209 din Codul Civil.

3. Ce trebuie să fac în cazul în care sunt implicat într-un accident rutier produs din cauza unui șofer care are încheiată poliță cu societatea DallBogg? Care sunt pașii pe care trebuie să îi parcurg pentru a obține despăgubire?

Dacă ai fost păgubit în urma unui accident produs de un vehicul asigurat printr-un contract RCA emis de o societate de asigurări care activează pe piața din România în baza FoS, trebuie să te adresezi reprezentantului de daună al asigurătorului de pe teritoriul României (în cazul DallBogg este compania DioDea Management S.R.L. – https://diodea.eu/ro/, https://dallbogg.com/ro/contacts/), cu procesul-verbal de constatare a contravenției și/sau autorizaţia de reparaţie eliberate de poliţie sau, în funcție de situație, cu formularul „Constatare amiabilă de accident”.

Asigurătorul este cel care deschide dosarul de daună, după ce a fost notificat de păgubit.

4. Ce se întâmplă dacă am deschis dosar de daună în baza unei asigurări emise de DallBogg?

Dosarul de daună se deschide și se instrumentează de către reprezentantul în România al acestei societăți, cu respectarea legislației aplicabile din România.

5. Pot fi despăgubit de Fondul de Garantare a Asiguraților din România dacă am fost implicat într-un accident rutier cauzat de un șofer care are poliță RCA emisă de DallBogg?

Activitatea societăților care desfășoară activitate de asigurare în România în baza libertății de a presta servicii – FoS nu este acoperită de către Fondul de Garantare a Asiguraților, activitatea acestora fiind acoperită de către schema de garantare din statul de origine, în măsura în care în țara de origine există o astfel de schemă de garantare.

Pentru activitatea de asigurare RCA, Directiva 2021/2118/CE de modificare a Directivei 2009/103/CE privind asigurarea de răspundere civilă auto și controlul obligației de asigurare a acestei răspunderi a impus tuturor statelor membre crearea unei astfel de scheme de garantare.

6. Cui mă pot adresa pentru clarificări sau reclamații?

A.S.F. monitorizează modul în care DallBogg își desfășoară activitatea în România în ceea ce privește respectarea legislației locale aferente contractelor RCA, protecția consumatorilor și practicile de vânzare.

Pentru eventuale sesizări sau reclamații ce privesc această activitate petenții se pot adresa A.S.F. (www.asfromania.ro sau Tel Verde: 0800.825.627/ 004 021.305.3470).

7. Ce înseamnă Freedom of Services – FoS?

O societate de asigurări care activează pe piața din România în baza libertății de prestare a serviciilor (FoS – Freedom of Services) este supravegheată de autoritatea competentă a statului membru de origine, cea care i-a acordat și autorizația de funcționare.

Concret, supraveghetorul din țara de origine are întreaga responsabilitate privind monitorizarea activității, verificarea respectării indicatorilor de solvabilitate, adică a tuturor proceselor pe care societetea le desfășoară pe FoS.

Responsabilitatea A.S.F. cu privire la entitățile de asigurări care activează în România în baza regimului FoS este limitată și se referă, în principiu, la respectarea regulilor de conduită având ca scop protecția consumatorilor. A.S.F. monitorizează modul în care aceste entități își desfășoară activitatea în România în ceea ce privește respectarea legislației locale privind contractele, protecția consumatorilor și practicile de vânzare.

De exemplu, A.S.F. poate interveni în cazul unor practici comerciale înșelătoare, clauze abuzive sau încălcări ale drepturilor consumatorilor.

Autoritatea poate cere explicații, poate emite avertismente, poate interzice temporar distribuirea anumitor produse sau poate restricționa temporar activitatea unei societăți dacă sunt identificate riscuri pentru consumatori.

De asemenea, A.S.F. are obligația de a notifica autoritate competentă din țara de origine a societății de asigurare FoS cu privire la încălcări ale legislației sau la riscuri semnificative.

8. Care sunt celelalte societăți de asigurare care derulează activitate pe piața din România în baza libertății de presatare a serviciior (Freedom of Services – FoS)?

DallBogg este singura companie de asigurări care a fost notificată și practică activitate de asigurare RCA în România în baza libertății de prestare a serviciilor (FoS – Freedom of Services).

