Înmatricularea „online” a autovehiculelor nu se va mai face la ghișeu. Proiect, adoptat de Camera Deputaților

Cetăţenii care vor să înmatriculeze o maşină vor putea interacţiona cu angajaţii Direcţiei Generale Permise de Conducere şi Înmatriculări în totalitate online, fără să fie nevoiţi să facă un drum la ghişeu pentru a-şi obţine datele de conectare la platforma electronică. Un proiect de lege în acest sens, iniţiat de deputatul USR Radu Miruţă, ministru al Economiei, a fost a adoptat miercuri de plenul Camerei Deputaţilor, în calitate de for decizional.

În 2024, înmatricularea vehiculelor a fost mutată parțial în online, dar cetățenii tot au trebuit să meargă la ghișeu pentru a obține datele de conectare la platformă. Proiectul de lege inițiat de deputatul USR Radu Miruță în martie 2024, elimină acest ultim drum.

Concret, după ce legea va fi promulgată de președinte și publicată în Monitorul Oficial, Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor va avea obligația să creeze online conturile de utilizator și să furnizeze cetățenilor datele de acces, printr-un flux complet digital – inclusiv interacțiunea cu angajații instituției, precizează USR.

Înmatricularea „online” a autovehiculelor nu se va mai face la ghișeu

Radu Miruţă, deputat USR şi ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, a transmis că şi-a dorit să „taie” din drumurile pe care cetăţenii le fac la ghişee.

„Un pas concret în față pe terenul digitalizării. Inițiativa pe care am depus-o în 2024, astăzi a devenit lege: obținerea datelor de conectare pentru accesarea serviciilor disponibile online din cadrul direcțiilor de înmatriculări auto și pașapoarte nu va mai presupune drumuri fizice la ghișeu.

Le mulțumesc colegilor parlamentari care au înțeles că, fără digitalizare, chiar și cu pași mici, România nu își poate accesa potențialul. Am inițiat acest proiect din opoziție, mi s-a spus că nu se poate, iată că s-a putut! Este un act de igienă civică să „tăiem” din drumurile pe care cetățenii le fac la ghișee, atunci când putem construi alternativa”, a scris Radu Miruță, pe pagina de Facebook.

