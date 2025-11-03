Înscrieri la programele SRI de licență, masterat profesional și postliceal tehnic: Locuri disponibile. Condiții obligatorii

Tinerii care își doresc o carieră în Serviciul Român de Informații (SRI) se pot înscrie de luni, 3 noiembrie, pentru programele de studii universitare de licență, master și postliceal tehnic, în anul 2026.

Înscrierile se pot face până la data de 31 decembrie 2025.

Astfel, pentru concursul de admitere aferent anului universitar 2026-2027 candidații interesați se vor înscrie în procesul de selecție până la data de 31.12.2025 prin completarea formularului disponibil AICI.

În urma promovării tuturor etapelor procesului de selecție, candidații validați vor participa la concursul de admitere.

Etapele de selecție

Etapele de selecție se desfășoară, de regulă, în intervalul ianuarie – iunie, în anul în care se desfășoară concursul și presupun:

evaluarea CV-ului;

interviuri de selecție;

teste de evaluare a cunoștințelor și competențelor profesionale (evaluarea profesională, evaluarea cunoștințelor de cultură generală, evaluarea cunoștințelor de limbă străină), precum şi a unor aptitudini (examinări psihologice, Assessment Center);

examinarea medicală;

verificări de securitate prevăzute de H.G. nr. 585/2002 pentru accesul la informații secrete de stat.

Locuri SRI în instituții civile de învățământ superior

Elevii aflați în clasa a XII-a și absolvenții cu diploma de bacalaureat, cu vârsta maximă de 23 de ani în anul admiterii, pot să opteze pentru a urma, pe locurile alocate Serviciului Român de Informații, studii universitare de licență în instituții civile de învățământ superior:

Academia de Studii Economice din București, Universitatea din București,

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica din București,

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București,

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea Tehnică din Cluj- Napoca,

Universitatea „Ovidius” din Constanța,

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași,

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași,

Universitatea Politehnica din Timișoara,

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș.

Candidații declarați admiși și care au mai urmat o formă de pregătire similară (program de studii universitare de licență) cu suportarea cheltuielilor de la bugetul de stat, trebuie să achite contravaloarea serviciilor de școlarizare de care au beneficiat anterior la instituția de învățământ superior care a asigurat școlarizarea.

Condiții de înscriere pentru studii universitare de licență în instituții civile de învățământ superior pe locurile SRI

Candidații trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiții:

au cetățenie română și domiciliul stabil în România;

au vârsta de până la 23 ani împliniți în cursul anului 2025;

sunt absolvenți de liceu, cu diplomă de bacalaureat (se pot înscrie și elevii din ultimul an de studii liceale care, la momentul participării la concursul de admitere, vor face dovada absolvirii cu examen de bacalaureat);

au avut, pe perioada studiilor liceale, mediile anuale la purtare minim 8,00 și media minimă la examenul de bacalaureat 7,00;

nu au repetat, în timpul liceului, unul sau mai mulți ani de studiu, din motive imputabile;

nu au fost condamnați penal printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru infracțiuni și nu sunt în curs de cercetare sau judecați;

în situația în care fac parte din partide, formațiuni sau organizații politice, declară în scris că, după admitere, renunță la calitatea de membru al acestora;

candidații care participă ca asociați unici sau direct la administrarea ori conducerea unei organizații sau societăți comerciale declară în scris că, după admitere, vor renunța la aceste calități;

nu fac parte din organizații aflate în afara legii, culte sau organizații religioase ale căror precepte contravin normelor de păstrare a ordinii publice, încalcă bunele moravuri sau nu sunt compatibile cu exercitarea profesiei de militar;

acceptă, în situația în care vor fi declarați „admiși”, interzicerea ori restrângerea exercitării unor drepturi și libertăți cetățenești prevăzute de reglementările specifice statutului de cadru militar;

acceptă derularea verificărilor de securitate prevăzute în H.G. nr. 585/2002 privind accesul la informații secrete de stat;

după finalizarea programului de studii universitare de licență, acceptă încadrarea ca ofițer în SRI (cu toate drepturile și obligațiile ce decurg din acest statut) și au disponibilitatea de a fi repartizați în orice zonă a teritoriului național, potrivit intereselor și nevoilor Serviciului.

Locuri SRI în instituții militare din subordinea Ministerului Apărării Naționale

Elevii aflați în clasa a XII-a și absolvenții cu diploma de bacalaureat, cu vârsta maximă de 23 de ani în anul admiterii, pot să opteze pentru a urma, pe locurile alocate Serviciului Român de Informații, studii universitare de licență sau postliceale în instituții militare de învățământ superior din subordinea Ministerului Apărării Naționale:

Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”,

Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”,

Academia Navală „Mircea cel Bătrân”,

Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă”,

Universitatea Națională de Apărare „Carol I”

școli militare de maiștri militari și subofițeri.

Condiții de înscriere în cadrul instituțiilor de învățământ aflate în subordinea MAPN pe locurile SRI

Candidații trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiții:

au cetățenie română și domiciliul stabil în România;

au vârsta de până la 23 ani împliniți în cursul anului 2025;

sunt absolvenți de liceu, cu diplomă de bacalaureat (se pot înscrie și elevii din ultimul an de studii liceale care, la momentul participării la concursul de admitere, vor face dovada absolvirii cu examen de bacalaureat);

au avut, pe perioada studiilor liceale, mediile anuale la purtare minim 8,00 și media minimă la examenul de bacalaureat 7,00 pentru candidații la studiile universitare de licență, respectiv media 6,00 la examenul de bacalaureat pentru studiile postliceale;

nu au repetat, în timpul liceului, unul sau mai mulți ani de studiu, din motive imputabile;

nu au fost condamnați penal printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru infracțiuni și nu sunt în curs de cercetare sau judecați;

în situația în care fac parte din partide, formațiuni sau organizații politice, declară în scris că, după admitere, renunță la calitatea de membru al acestora;

candidații care participă ca asociați unici sau direct la administrarea ori conducerea unei organizații sau societăți comerciale declară în scris că, după admitere, vor renunța la aceste calități;

nu fac parte din organizații aflate în afara legii, culte sau organizații religioase ale căror precepte contravin normelor de păstrare a ordinii publice, încalcă bunele moravuri sau nu sunt compatibile cu exercitarea profesiei de militar;

acceptă, în situația în care vor fi declarați „admiși”, interzicerea ori restrângerea exercitării unor drepturi și libertăți cetățenești prevăzute de reglementările specifice statutului de cadru militar;

acceptă derularea verificărilor de securitate prevăzute în H.G. nr. 585/2002 privind accesul la informații secrete de stat;

după finalizarea programului de studii universitare sau postliceale, acceptă încadrarea, după caz, ca ofițer, maistru militar sau subofițer, în SRI (cu toate drepturile și obligațiile ce decurg din acest statut) și au disponibilitatea de a fi repartizați în orice zonă a teritoriului național, potrivit intereselor și nevoilor Serviciului.

Program de licență la Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”

Programul este adresat atât elevilor aflați în clasa a XII-a, cât și absolvenților cu diplomă de bacalaureat, cu vârsta de cel mult 23 de ani împliniţi în cursul anului în care se susține examenul, care își doresc o carieră în domeniul securității naționale.

Durata studiilor este de 3 ani, la forma de învățământ cu frecvență.

Pentru anul universitar curent, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” organizează cursuri universitare de licență, după cum urmează:

Pentru formarea ofițerilor operativi – specializarea Operațiuni de intelligence

Pentru formarea ofițerilor analiști – specializarea Studii de securitate și informații

Program de master profesional la Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”

Studiile universitare de masterat profesional se adresează absolvenților de studii universitare de licență care își doresc o carieră în Serviciul Român de Informații.

Durata studiilor este de 2 ani, la forma de învățământ cu frecvență.

Pentru anul universitar curent, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” organizează cursuri universitare de master profesional, după cum urmează:

Pentru formarea ofițerilor operativi – specializarea Intelligence și securitate națională

Pentru formarea ofițerilor analiști – specializarea Analiză de Intelligence

Candidații interesați se pot înscrie în procesul de selecție până la data de 31.12.2025, prin completarea formularului disponibil pe sri.ro.

În urma promovării tuturor etapelor procesului de selecție, candidații validați vor participa la concursul de admitere la masteratul profesional, iar cei declarați ADMIS vor fi încadrați ca ofițeri operativi sau ofițeri analiști în SRI.

Calendarul, numărul de locuri și metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere la studiile universitare de masterat profesional vor fi publicate pe site-ul Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul”.

Studii postuniversitare de educație permanentă la Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”

Pentru formarea ofițerilor operativi – specializarea Intelligence și securitate națională

Pentru formarea ofițerilor analişti – specializarea Analiză de Intelligence

Pentru anul universitar 2026-2027, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” va organiza „Studii postuniversitare de educație permanentă dedicată formării ofițerilor de informații.

În urma promovării tuturor etapelor procesului de selecție, candidații validați vor participa la concursul de admitere la studii postuniversitare, iar cei declarați ADMIS vor fi încadrați ca ofițeri operativi sau ofițeri analiști, la începerea programului de formare.

Mai multe informații sunt disponibile pe site-urile instituțiilor, precum și pe cele ale SRI – Serviciul Român de Informații și ale Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul”.

