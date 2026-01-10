Connect with us

Eveniment

Cazul unei crime a ajuns la Curtea de Apel Alba Iulia: Moment de coșmar trăit de o poștăriță care livra pensia și a bătut la o ușă

Publicat

acum 35 de secunde

Un caz de crimă domenstică în care ucigașul este un bărbat alcoolic și violent, iar victimă un vârstnic lipsit de apărare va fi tranșat definitiv de magistrații Curții de Apel Alba Iulia. 

Este vorba despre dosarul în care Adrian Silion a fost condamnat la 17 ani de pușcărie, pentru uciderea ”colegului” său de apartament. Crima a fost descoperită, întâmplător de poștărița care trebuia să îi livreze pensia bărbatului ce zăcea mort, în pat. 

În data de 4 decembrie 2025, magistrații Tribunalului Hunedoara l-au condamnat pe criminal, dar acesta a făcut apel. Drept urmare dosarul a ajuns în județul Alba, la Curtea de Apel Alba Iulia. Dosarul a fost înregistat pe 8 ianuarie 2026, iar un prim termen de judecată va avea loc 9 februarie.

Cum s-a petrecut crima

Cei doi locuiau într-un apartament din Hunedoara. Bărbatul care a fost ucis era grav bolnav (64 de ani) avea un picior amputat. iar ucigașul 62 de ani.

Cel din urmă, Adrian Silion era cunoscut în cartier ca fiind scandalagiu și consumator de alcool. Vecinii, martori în dosar au declarat că între cei doi erau dese conflicte fizice. Mai pe scurt că Silion îl bătea pe cel cu care locuia în apartament.

Totul a culminat în noaptea de 14 august 2025, când Adrian Silion, potrivit magistraților ”i-a aplicat victimei lovituri repetate cu corpuri dure, după care i-a comprimat cu mâna regiunea cervicală şi regiunea toraco-abdominală.

În acelaşi timp, victima a încercat disperată să se apere, astfel că l-a prins pe inculpat cu mâinile de antebraţele acestuia şi l-a lovit cu piciorul stâng peste gamba şi coapsa dreaptă, cauzându-i leziuni care au necesitat 2-3 zile de îngrijiri medicale. Cu toate acestea, din cauza insuficienței respiratorii acute consecutivă asfixiei mecanice prin sugrumare, victima a decedat”, se arată în motivarea instanței.

Însă, bărbatul atacat nu a murit pe loc, ci în decus de câteva ore din cauza insuficienței respiratorii. La un moment dat, pe timpul nopții, acesta i-a spus atacatorului că îi este rău și transpiră. Cel din urmă l-a întrebat dacă vrea să sune la salvare, dar victima a spus că nu. Apoi, atacatorul s-a culcat în același pat cu bărbatul, car epe timpul nopții a murit.

Descoperire de coșmar pentru poștăriță

A doua zi, în jurul orei 11:30, martora (...) în calitate de curier poştal, s-a prezentat la locuinţa victimei pentru a-i preda pensia, a bătut insistent la uşă, a strigat ,,Deschide, sunt poştăriţa”, iar după aproximativ 3 minute inculpatul a deschis uşa şi i-a prezentat două acte de identitate, al lui şi al victimei.

După ce a completat cuponul, martora l-a întrebat pe inculpat unde este bărbatul, deoarece trebuie să semneze de primire, inculpatul răspunzându-i că doarme, context în care martora i-a solicitat să-l cheme.

După ce a întrebat-o pe martoră ,,Ce vrei să vezi? Că doarme şi nu are picioare?”, inculpatul s-a întors în locuinţă şi din uşa de la intrare a strigat ,,Bă, trezeşte-te, că a venit doamna să ne aducă banii!”, după care s-a oprit în faţa patului, l-a prins cu ambele mâini de sub braţ şi a început să-l scuture, repetând ,,Trezeşte-te, că a venit doamna să ne aducă banii!”.

În acest context, martora s-a speriat şi, realizând că bărbatul este mort, a părăsit locaţia strigându-i inculpatului ,,Când se trezeşte, să vină la poştă după bani.”

De la Tribunalul Hunedoara, la Curtea de Apel Alba Iulia

La Tribunalul Hunedoara magistrații l-au găsit vinovat pe agresor pentru omor calificat și l-au condamnat la 17 ani de închisoare cu executare. Însă, bărbatul a făcut apel, iar dosarul se va judeca definitiv pe rolul instanței superioare, Curtea de Apel Alba Iulia.

Etichete:
Avatar Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 36 de secunde

Cazul unei crime a ajuns la Curtea de Apel Alba Iulia: Moment de coșmar trăit de o poștăriță care livra pensia și a bătut la o ușă
10 ianuarie ziua matematicii
Actualitateacum 51 de minute

10 ianuarie: Ziua Matematicii, Informaticii și Științelor Naturii
Evenimentacum O oră

VIDEO: Tânără de 18 ani, reținută pentru înșelăciune. A comandat haine de la o femeie din Alba Iulia, apoi a refuzat să plătească
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Mai mulți locuitori din Alba Iulia s-au mobilizat și au deszăpezit două străzi, de Bobotează
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: O trotinetă a ajuns în mijlocul râului Ampoi, la Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 21 de ore

Când și cum se pot plăti taxele și impozitele pentru anul 2026 la Alba Iulia. Precizările primăriei
Administrațieacum 21 de ore

Ilie Bolojan anunță un record istoric pentru România postdecembristă: Investițiile publice în 2025 au totalizat 137,5 miliarde lei
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

vremea in alba prognoza meteo
Economieacum 3 ore

Care este cea mai mare daună plătită în sezonul rece. Iarna se înregistrează frecvent pagube la locuințe, potrivit UNSAR
Economieacum 15 ore

Romgaz intră pe piața gazelor pentru populație, pe modelul Hidroelectrica. Când vor fi lansate primele oferte
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 5 zile

Sediul noii direcții regionale a Romsilva ar putea ajunge la Alba Iulia, la insistențele lui Florin Roman. Conflict între liberali
Evenimentacum o săptămână

Ilie Bolojan: România încheie anul cu un deficit mai mic decât ținta propusă. Dacă vom fi prudenți, nu mai trebuie să creștem taxe
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 24 de ore

Nicolae Stanciu, scuze publice după penalty-ul ratat în fața celor de la AC Milan: "Îmi asum responsabilitatea"
Evenimentacum o zi

VIDEO: Nicolae Stanciu a revenit în teren la Genoa, dar a ratat un penalty în fața celor de la AC Milan
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

horoscop 2026
Evenimentacum 4 ore

Horoscop 10 - 11 ianuarie: Weekend memorabil cu o energie vibrantă și plină de posibilități
MESAJE de felicitare Sfinții Trei Ierarhi
Evenimentacum 5 ore

10 ianuarie: Sfântul Grigorie de Nisa, teolog al profunzimii și apărător al credinței creștine
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

10 ianuarie ziua matematicii
Actualitateacum 51 de minute

10 ianuarie: Ziua Matematicii, Informaticii și Științelor Naturii
Evenimentacum 2 zile

Ghișeul.ro nu funcționează: Autoritățile nu pot introduce date în sistem. Există suspiciunea unui atac cu boți
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 14 ore

CNAS a publicat LISTA serviciilor medicale acordate din acest an personelor înscrise în programele naționale de sănătate
Evenimentacum 23 de ore

DSP Alba: Scade numărul cazurilor de gripă și viroze în județ, dar crește cel al pneumoniilor
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 13 ore

Noile programele școlare pentru liceu au fost publicate în Monitorul Oficial. Când vor intra în vigoare
Actualitateacum 3 zile

DiscoverEU: 40.000 de permise gratuite de călătorie cu trenul, oferite tinerilor de 18 ani din UE
Mai mult din Educatie