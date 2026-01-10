Cazul unei crime a ajuns la Curtea de Apel Alba Iulia: Moment de coșmar trăit de o poștăriță care livra pensia și a bătut la o ușă

Un caz de crimă domenstică în care ucigașul este un bărbat alcoolic și violent, iar victimă un vârstnic lipsit de apărare va fi tranșat definitiv de magistrații Curții de Apel Alba Iulia.

Este vorba despre dosarul în care Adrian Silion a fost condamnat la 17 ani de pușcărie, pentru uciderea ”colegului” său de apartament. Crima a fost descoperită, întâmplător de poștărița care trebuia să îi livreze pensia bărbatului ce zăcea mort, în pat.

În data de 4 decembrie 2025, magistrații Tribunalului Hunedoara l-au condamnat pe criminal, dar acesta a făcut apel. Drept urmare dosarul a ajuns în județul Alba, la Curtea de Apel Alba Iulia. Dosarul a fost înregistat pe 8 ianuarie 2026, iar un prim termen de judecată va avea loc 9 februarie.

Cum s-a petrecut crima

Cei doi locuiau într-un apartament din Hunedoara. Bărbatul care a fost ucis era grav bolnav (64 de ani) avea un picior amputat. iar ucigașul 62 de ani.

Cel din urmă, Adrian Silion era cunoscut în cartier ca fiind scandalagiu și consumator de alcool. Vecinii, martori în dosar au declarat că între cei doi erau dese conflicte fizice. Mai pe scurt că Silion îl bătea pe cel cu care locuia în apartament.

Totul a culminat în noaptea de 14 august 2025, când Adrian Silion, potrivit magistraților ”i-a aplicat victimei lovituri repetate cu corpuri dure, după care i-a comprimat cu mâna regiunea cervicală şi regiunea toraco-abdominală.

În acelaşi timp, victima a încercat disperată să se apere, astfel că l-a prins pe inculpat cu mâinile de antebraţele acestuia şi l-a lovit cu piciorul stâng peste gamba şi coapsa dreaptă, cauzându-i leziuni care au necesitat 2-3 zile de îngrijiri medicale. Cu toate acestea, din cauza insuficienței respiratorii acute consecutivă asfixiei mecanice prin sugrumare, victima a decedat”, se arată în motivarea instanței.

Însă, bărbatul atacat nu a murit pe loc, ci în decus de câteva ore din cauza insuficienței respiratorii. La un moment dat, pe timpul nopții, acesta i-a spus atacatorului că îi este rău și transpiră. Cel din urmă l-a întrebat dacă vrea să sune la salvare, dar victima a spus că nu. Apoi, atacatorul s-a culcat în același pat cu bărbatul, car epe timpul nopții a murit.

Descoperire de coșmar pentru poștăriță

A doua zi, în jurul orei 11:30, martora (...) în calitate de curier poştal, s-a prezentat la locuinţa victimei pentru a-i preda pensia, a bătut insistent la uşă, a strigat ,,Deschide, sunt poştăriţa”, iar după aproximativ 3 minute inculpatul a deschis uşa şi i-a prezentat două acte de identitate, al lui şi al victimei.

După ce a completat cuponul, martora l-a întrebat pe inculpat unde este bărbatul, deoarece trebuie să semneze de primire, inculpatul răspunzându-i că doarme, context în care martora i-a solicitat să-l cheme.

După ce a întrebat-o pe martoră ,,Ce vrei să vezi? Că doarme şi nu are picioare?”, inculpatul s-a întors în locuinţă şi din uşa de la intrare a strigat ,,Bă, trezeşte-te, că a venit doamna să ne aducă banii!”, după care s-a oprit în faţa patului, l-a prins cu ambele mâini de sub braţ şi a început să-l scuture, repetând ,,Trezeşte-te, că a venit doamna să ne aducă banii!”.

În acest context, martora s-a speriat şi, realizând că bărbatul este mort, a părăsit locaţia strigându-i inculpatului ,,Când se trezeşte, să vină la poştă după bani.”

De la Tribunalul Hunedoara, la Curtea de Apel Alba Iulia

La Tribunalul Hunedoara magistrații l-au găsit vinovat pe agresor pentru omor calificat și l-au condamnat la 17 ani de închisoare cu executare. Însă, bărbatul a făcut apel, iar dosarul se va judeca definitiv pe rolul instanței superioare, Curtea de Apel Alba Iulia.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Cristian Panu Citește toate articolele Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News