Educație

Înscrieri la Școala de Arte și Meșteșuguri Alba Iulia, în anul școlar 2025-2026. Oferta de cursuri și calendar

Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba anunță înscrieri pentru anul școlar 2025-2026 la Școala de Arte și Meșteșuguri din Alba Iulia

Înscrierile se fac la sediul instituției din str. Mihai Viteazul nr. 2, Alba Iulia, de luni până vineri, între orele 9.00 – 18.00.

Este o oportunitate pentru cei care doresc să-și transforme pasiunea în artă.

Înscrieri la Școala de Arte și Meșteșuguri Alba Iulia, în anul școlar 2025-2026. Calendar

  • perioada de înscrieri: 1 – 22 septembrie 2025
  • testarea aptitudinilor: 23 – 25 septembrie 2025
  • rezultatele finale: 27 septembrie 2025

Înscrieri la Școala de Arte și Meșteșuguri Alba Iulia, în anul școlar 2025-2026. Cursuri

La Școala de Arte și Meșteșuguri poți învăța:

  • Arte tradiționale: țesături și cusături, prelucrarea lemnului, cântat la tulnic, icoane pe sticlă, cojocărie, confecționarea de tulnice, draniță și doage, olărit.
  • Muzică și dans: canto clasic și muzică ușoară, muzică vocal tradițională, instrumente de suflat (clarinet, saxofon, taragot), pian, chitară clasică și chitară folk, acordeon, dansuri populare și moderne, ansambluri artistice, teorie și scriere muzicală asistată de calculator.
  • Arte: pictură, grafică, design vestimentar, fotografie, coregrafie, arte decorative.

Mai jos, oferta completă:

Pentru informații suplimentare: augustinbena@mail.com

