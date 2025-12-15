Inspectoratul pentru Situații de Urgență Alba sărbătorește 21 de ani de activitate în slujba comunității. În 15 decembrie 2004, Grupul de Pompieri al județului și Inspectoratul Județean de Protecție Alba s-au reunit într-o singură unitate, prin hotărâre de guvern.

”Astăzi marcăm un moment de referință în istoria siguranței județului Alba. Se împlinesc 21 de ani de la inființarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba, moment care a consfințit unificarea pompierilor militari și a protecției civile din Alba.

Această fuziune, realizată între Grupul de Pompieri Unirea al județului Alba și Inspectoratul Județean de Protecție Civilă Alba, nu a fost doar o schimbare administrativă, ci fundația pe care s-a construit sistemul modern de gestionare a situațiilor de urgență pe care îl cunoașteți astăzi.

De 21 de ani, acționăm ca o singură forță, o echipă unită cu același scop: salvarea vieții, protejarea bunurilor și siguranța fiecărui cetățean din județ.

Le mulțumim tuturor colegilor – activi sau în rezervă – care au pus umărul la construirea și dezvoltarea acestei instituții prin curaj și devotament. De asemenea, vă mulțumim dumneavoastră, pentru încrederea pe care ne-o acordați zi de zi”, este mesajul ISU Alba.

