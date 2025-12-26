Connect with us

Parte a județului Alba sub un Cod Galben de vreme rea: Intensificări ale vântului și zăpadă viscolită

viscol munte sursa foto salvamont meteo vremea

Publicat

acum 5 secunde

O parte din județul Alba se află vineri, 26 decembrie sub o atenționare meteo de vreme rea. Atenționarea va fi valabilă în intervalul 26 decembrie ora 14.00- 27 decembrie ora 16.00. 

În intervalul meționat meteorologii spun că vor avea loc intensificări ale vântului iar la munte zăpadă viscolită.

De asemenea, temporar, vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a Moldovei, în vestul Olteniei și pe litoral cu viteze de 50...70 kilometri la oră, În Carpații Meridionali și de Curbură vor fi rafale de 70...80 kilometri la oră, iar în zona înaltă de 90....120 kilometri la oră, viscolind zăpada depusă.

Ultimele articole pe alba24
Ultimele Știri

