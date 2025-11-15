Connect with us

Intervenție a pompierilor la un bloc din Sebeș, după sesizare privind scăpare de gaz

acum 3 ore

Detașamentul de pompieri Sebeș a fost solicitat să intervină, sâmbătă după-amiaza, pentru asigurarea măsurilor specifice la o sesizare prin 112, privind o scăpare de gaz.

Intervenția a fost la o garsonieră într-un bloc de pe strada Mircea cel Bătrân din municipiul Sebeș.

La fata locului s-a deplasat o autospecială de stingere cu apă si spumă fiind anunțată si compania de distribuție a gazului din acea zonă.

La momentul sosirii echipajului de pompieri la locul interventiei, nu se simțea miros de gaz, încăperea fiind aerisită deja de către proprietari, potrivit ISU Alba.

Ca urmare a măsurătorilor efectuate de pompieri cu detectoarele din dotare, până la sosirea echipajului EON Gaz, nu au fost identificate valori care să semnifice scăpări de gaze.

Ulterior, dupa măsurători suplimentare efectuate de echipajul EON Gaz, a fost identificată o scăpare minoră (por) la una din țevile de alimentare a unui convector din interiorul garsonierei.

Ca măsură, s-a luat decizia sigilării contorului de alimentare cu gaz a garsonierei, de către echipajul EON GAZ, pana la remedierea problemei. Nu a fost afectată sau pusă în pericol viața celorlalți locatari, transmite ISU Alba.

