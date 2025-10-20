Eveniment
Întreruperi de curent la Alba Iulia și Petrești, luni, 20 octombrie. Lucrări de întreținere a rețelei, programate
Luni, 20 octombrie, sunt programate întreruperi de curent la Alba Iulia și Petrești. Electrica-DEER a anunțat lucrări programate pentru întreținerea rețelei electrice.
Pentru aceste lucrări, este necesară întreruperea temporară a furnizării curentului electric.
ELECTRICA (DEER): Întreruperi de curent luni, 20 octombrie
Alba Iulia
- Strada Alba Regia: orele 8.00-16.00
- Strada Cerbului: orele 8.00-16.00
- Strada Mănăstirii: orele 8.00-16.00
- Strada Râmeț: orele 8.00-16.00
- Strada Sucevița: orele 8.00-16.00
- Strada Valea Popii: orele 8.00-16.00
Petrești, Sebeș
- Strada 1 Mai (de la grădiniță la oglindă): orele 8.00-16.00
- Strada Grădinilor: orele 8.00-16.00
- Strada Păcii – orele 8.00-16.00
- Strada Progresului: orele 8.00-16.00
- Strada Simion Bărnuțiu – parțial: orele 8.00-16.00
- Strada Zorilor – parțial: orele 8.00-16.00
Vezi AICI programul întreruperilor de curent până în 29 octombrie.
