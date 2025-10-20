Întreruperi de curent la Alba Iulia și Petrești, luni, 20 octombrie. Lucrări de întreținere a rețelei, programate

Luni, 20 octombrie, sunt programate întreruperi de curent la Alba Iulia și Petrești. Electrica-DEER a anunțat lucrări programate pentru întreținerea rețelei electrice.

Pentru aceste lucrări, este necesară întreruperea temporară a furnizării curentului electric.

ELECTRICA (DEER): Întreruperi de curent luni, 20 octombrie

Alba Iulia

Strada Alba Regia: orele 8.00-16.00

Strada Cerbului: orele 8.00-16.00

Strada Mănăstirii: orele 8.00-16.00

Strada Râmeț: orele 8.00-16.00

Strada Sucevița: orele 8.00-16.00

Strada Valea Popii: orele 8.00-16.00

Petrești, Sebeș

Strada 1 Mai (de la grădiniță la oglindă): orele 8.00-16.00

Strada Grădinilor: orele 8.00-16.00

Strada Păcii – orele 8.00-16.00

Strada Progresului: orele 8.00-16.00

Strada Simion Bărnuțiu – parțial: orele 8.00-16.00

Strada Zorilor – parțial: orele 8.00-16.00

Vezi AICI programul întreruperilor de curent până în 29 octombrie.

