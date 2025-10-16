Connect with us

Eveniment

Electrica – DEER: Întreruperi de curent la Alba Iulia și în județul Alba, 17-29 octombrie. Unde și când se fac lucrări la rețea

sediul electrica

Publicat

acum O oră

Electrica – DEER: Întreruperi de curent la Alba Iulia și în județul Alba, în perioada 17- 29 octombrie. Sunt anunțate lucrări programate pentru întreținerea rețelei electrice.

Pentru aceste lucrări, este necesară întreruperea temporară a furnizării curentului electric.

ELECTRICA (DEER): Întreruperi de curent în localități din județul Alba

Vineri, 17 octombrie

Alba Iulia

  • Strada Emil Racoviță: orele 9.00-14.00
  • Strada Humulești: orele 9.00-14.00
  • Strada Simion Mândrescu: orele 9.00-14.00

Berghin/ Straja, strada Principală – orele 8.00-15.00

Luni, 20 octombrie

Alba Iulia

  • Strada Alba Regia: orele 8.00-16.00
  • Strada Cerbului: orele 8.00-16.00
  • Strada Mănăstirii: orele 8.00-16.00
  • Strada Râmeț: orele 8.00-16.00
  • Strada Sucevița: orele 8.00-16.00
  • Strada Valea Popii: orele 8.00-16.00

Petrești, Sebeș

  • Strada 1 Mai (de la grădiniță la oglindă): orele 8.00-16.00
  • Strada Grădinilor: orele 8.00-16.00
  • Strada Păcii – orele 8.00-16.00
  • Strada Progresului: orele 8.00-16.00
  • Strada Simion Bărnuțiu – parțial: orele 8.00-16.00
  • Strada Zorilor – parțial: orele 8.00-16.00

Marți, 21 octombrie

Câmpeni

  • Strada Gării – orele 9.00-16.00
  • DN74 – zona PECO Câmpeni – orele 9.00-16.00
  • sat Vîrși – strada Principală – orele 9.00-16.00

Miercuri, 22 octombrie

Alba Iulia

  • Strada Alexandru Odobescu: orele 8.00-16.00
  • Strada Emil Racoviță: orele 8.00-16.00
  • Strada Grigore Antipa: orele 8.00-16.00
  • Strada Humulești: orele 8.00-16.00
  • Strada Petre Ispirescu: orele 8.00-16.00
  • Strada Simion Mândrescu: orele 8.00-16.00
  • Strada Șiria: orele 8.00-16.00

Vineri, 24 octombrie

Alba Iulia

  • Strada Dealul Furcilor: orele 8.00-16.00
  • Strada Barbu Catargiu: orele 8.00-16.00
  • Strada Emil Cioran: orele 8.00-16.00
  • Strada Emile Zola: orele 8.00-16.00
  • Strada Gardeniei: orele 8.00-16.00
  • Strada Izvorului: orele 8.00-16.00
  • Strada Nicolae Crețulescu: orele 8.00-16.00
  • Strada Nicolae Labiș: orele 8.00-16.00
  • Strada Victor Hugo: orele 8.00-16.00

Luni, 27 octombrie

Alba Iulia

  • Strada Cigaș: orele 8.00-16.00
  • Strada Orizont (Alba-Micești) 12-27: orele 8.00-16.00
  • Strada Peleaga: orele 8.00-16.00
  • Strada Posada: orele 8.00-16.00
  • Strada Uranus (Alba – Micești): orele 8.00-16.00
  • Strada Zenit (Alba – Micești): orele 8.00-16.00

Miercuri, 29 octombrie

Alba Iulia

  • Strada Ana Aslan: orele 8.00-16.00
  • Strada Elixirului: orele 8.00-16.00
  • Strada Mircea Eliade: orele 8.00-16.00
  • Strada Porumbelului: orele 8.00-16.00
  • Strada Tinereții: orele 8.00-16.00
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 20 de minute

FOTO-VIDEO: Daria Glodean și Sebastian Marian, MISS și MISTER Boboc 2025, la Liceul „Alexandru Domșa” din Alba Iulia
Evenimentacum 33 de minute

Parc fotovoltaic de 3 MW, la Oarda de Sus. Primăria Alba Iulia a lansat licitația pentru execuția lucrărilor
sediul electrica
Evenimentacum O oră

Electrica – DEER: Întreruperi de curent la Alba Iulia și în județul Alba, 17-29 octombrie. Unde și când se fac lucrări la rețea
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 3 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 11 ore

Ministrul Cseke Attila, vizită anunțată la Sebeș. Primăria l-a invitat să vadă o creșă realizată prin PNRR
Administrațieacum 12 ore

VIDEO: De ce nu funcționează la Alba Iulia mult promisul sistem de bike-sharing. Primarul Pleșa ”arată cu degetul” către ANAP
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 6 ore

Aproape 1000 de cazuri de consum fraudulos de energie electrică și gaz, în primele 9 luni. Situația din Alba și din țară
Economieacum 8 ore

ANAF declanșează acțiuni de verificare a persoanelor care afișează averi mari fără să declare veniturile
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Actualitateacum 5 ore

Deputatul PSD Voicu Vușcan, mesaj pentru șeful ANAF: evaziunea, în Portul Constanța sau la firmele suveică, nu în cămara oamenilor
Evenimentacum 3 zile

PSD renunță la ideea de partid progresist. Congresul partidului va avea loc pe 7 noiembrie
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 3 zile

Performanță extraordinară pentru judoka Alexandru Sibișan de la CS Unirea Alba Iulia: A ajuns în elita sportivilor europeni
Evenimentacum 4 zile

Cine transmite la TV meciul România-Austria: Meci decisiv pentru tricolori, în calificarea la Cupa Mondială. Pe ce post se vede
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 20 de minute

FOTO-VIDEO: Daria Glodean și Sebastian Marian, MISS și MISTER Boboc 2025, la Liceul „Alexandru Domșa” din Alba Iulia
Evenimentacum 3 ore

FOTO: Andrei Haneș, un tânăr artist din Alba, la Expo 2025 Osaka: ”Se formau cozi de câte 500 de persoane care voiau să ne vadă”
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 11 ore

”Dosar cu șină” pentru acces la site-uri dedicate adulților. Parlamentarii AUR vor ca utilizatorii să depună o cerere scrisă
Noi reguli pentru încărcătoarele USB
Evenimentacum o zi

Noi reguli pentru încărcătoarele USB: Un singur standard pentru toate dispozitivele. Ce termen de conformare au producătorii
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum o zi

Serviciile medicale de prevenție, gratuite și pentru neasigurați. Care sunt analizele și consultațiile medicale fără plată
Evenimentacum o zi

Mai multe tipuri de vaccinuri vor putea fi administrate în farmacii. Campania de vaccinare antigripală, din 15 octombrie
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 ore

FOTO-VIDEO: Noua creșă din Parcul Arini din Sebeș a fost inaugurată, în prezența ministrului Dezvoltării, Cseke Attila
Educațieacum 14 ore

ISU Alba a controlat unitățile de învățământ din județ: Peste 140 de clădiri fără autorizație de securitate la incendiu
Mai mult din Educatie