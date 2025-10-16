Eveniment
Electrica – DEER: Întreruperi de curent la Alba Iulia și în județul Alba, 17-29 octombrie. Unde și când se fac lucrări la rețea
Electrica – DEER: Întreruperi de curent la Alba Iulia și în județul Alba, în perioada 17- 29 octombrie. Sunt anunțate lucrări programate pentru întreținerea rețelei electrice.
Pentru aceste lucrări, este necesară întreruperea temporară a furnizării curentului electric.
ELECTRICA (DEER): Întreruperi de curent în localități din județul Alba
Vineri, 17 octombrie
Alba Iulia
- Strada Emil Racoviță: orele 9.00-14.00
- Strada Humulești: orele 9.00-14.00
- Strada Simion Mândrescu: orele 9.00-14.00
Berghin/ Straja, strada Principală – orele 8.00-15.00
Luni, 20 octombrie
Alba Iulia
- Strada Alba Regia: orele 8.00-16.00
- Strada Cerbului: orele 8.00-16.00
- Strada Mănăstirii: orele 8.00-16.00
- Strada Râmeț: orele 8.00-16.00
- Strada Sucevița: orele 8.00-16.00
- Strada Valea Popii: orele 8.00-16.00
Petrești, Sebeș
- Strada 1 Mai (de la grădiniță la oglindă): orele 8.00-16.00
- Strada Grădinilor: orele 8.00-16.00
- Strada Păcii – orele 8.00-16.00
- Strada Progresului: orele 8.00-16.00
- Strada Simion Bărnuțiu – parțial: orele 8.00-16.00
- Strada Zorilor – parțial: orele 8.00-16.00
Marți, 21 octombrie
Câmpeni
- Strada Gării – orele 9.00-16.00
- DN74 – zona PECO Câmpeni – orele 9.00-16.00
- sat Vîrși – strada Principală – orele 9.00-16.00
Miercuri, 22 octombrie
Alba Iulia
- Strada Alexandru Odobescu: orele 8.00-16.00
- Strada Emil Racoviță: orele 8.00-16.00
- Strada Grigore Antipa: orele 8.00-16.00
- Strada Humulești: orele 8.00-16.00
- Strada Petre Ispirescu: orele 8.00-16.00
- Strada Simion Mândrescu: orele 8.00-16.00
- Strada Șiria: orele 8.00-16.00
Vineri, 24 octombrie
Alba Iulia
- Strada Dealul Furcilor: orele 8.00-16.00
- Strada Barbu Catargiu: orele 8.00-16.00
- Strada Emil Cioran: orele 8.00-16.00
- Strada Emile Zola: orele 8.00-16.00
- Strada Gardeniei: orele 8.00-16.00
- Strada Izvorului: orele 8.00-16.00
- Strada Nicolae Crețulescu: orele 8.00-16.00
- Strada Nicolae Labiș: orele 8.00-16.00
- Strada Victor Hugo: orele 8.00-16.00
Luni, 27 octombrie
Alba Iulia
- Strada Cigaș: orele 8.00-16.00
- Strada Orizont (Alba-Micești) 12-27: orele 8.00-16.00
- Strada Peleaga: orele 8.00-16.00
- Strada Posada: orele 8.00-16.00
- Strada Uranus (Alba – Micești): orele 8.00-16.00
- Strada Zenit (Alba – Micești): orele 8.00-16.00
Miercuri, 29 octombrie
Alba Iulia
- Strada Ana Aslan: orele 8.00-16.00
- Strada Elixirului: orele 8.00-16.00
- Strada Mircea Eliade: orele 8.00-16.00
- Strada Porumbelului: orele 8.00-16.00
- Strada Tinereții: orele 8.00-16.00
