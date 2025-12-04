Connect with us

Aiud

Întreruperi de furnizare a apei în mai multe localități din Alba. Se fac lucrări la rețea

Publicat

acum 2 minute

Apa CTTA SA Sucursala Aiud a anunțat întreruperea alimentării cu apă potabilă, joi, 4 decembrie, în trei localități, pentru lucrări la rețea.

Între orele 11.00 și 17.00 se întrerupe furnizarea cu apă în Ormeniș, Poduri și Decea.

Se fac lucrări de cuplare a consumatorilor din comuna Miraslău la noua conductă de aducțiune Galba – Ocna Mureș.

Locuitorilor le este recomandat să își asigure rezerva de apă necesară pe durata întreruperii.

Este posibil ca la reluarea furnizării apei potabile să existe depășiri ale parametrului turbiditate, caz în care apa trebuie utilizată doar în scop menajer.

Eventualele perturbații, precum și zonele în care apar acestea pot fi semnalate la:

  • numărul unic Call Center: 0377 900 400 (L-J: 08:00-16:30, V: 08:00-14:00)
  • Dispecerat Sucursala Aiud, telefon 0258 861 932.

Până la ora 12.00, este întreruptă furnizarea apei și la Balomir, pentru montarea unor debitmetre. Problemele în rețeaua locală pot fi semnalate la Dispeceratul Sucursalei Cugir, la numerele de telefon 0258 751 139; 0725 113 123.

