Connect with us

Educație

Învățătorii vor face ore de educație remedială pentru elevii din clasele primare. Precizările ministrului Daniel David

Publicat

acum O oră

Învățătorii vor putea face cu elevii ore de educație remedială, precizează ministrul Educației, Daniel David. Se referă la o formă de meditații la clasă, astfel încât să înțeleagă mai bine materiile predate la școală.

„Un efect secundar pozitiv al acestor măsuri de criză, nu a fost intenționat, dar este un efect secundar pozitiv, faptul că la nivelul învățământului primar vom avea cele două ore de educație remedială pentru copii.

Noi întotdeauna ne-am dorit să avem program național remedial, dar nu am avut buget. Ei, uite că vom avea două ore pe săptămână la nivelul învățământului primar, în care învățătorul va lucra cu copii să-și consolideze și să-și fixeze competențele dobândite, să corecteze competențele pe care ar fi vrut să le formeze și copii n-au reușit să le asimileze”, a declarat, la RFI, Daniel David, citat de Mediafax.

Întrebat dacă aceste ore remediale sunt un fel de meditații la clasă oferite de învățător, Daniel David a răspuns: „Dacă vreți, da, puteți să le spuneți așa, dar eu prefer să le spun ore remediale”.

Testări pentru elevi

Întrebat ce presupune asta pentru învățători, ministrul Educației a precizat: „Înseamnă cele două ore din normă. De exemplu, pe săptămână ai 40 de ore norma de lucru. Până acum, să presupunem, în medie, din cele 40 de ore aveai 18 ore de predare. Acum, din cele 40 de ore norma de lucru vei avea 20 de ore de predare, iar din cele două ore în plus în zona învățătorilor, cele două ore se vor focaliza pe componenta de învățare remedială”.

Daniel David spune că „testările pe care le facem, clasele a II-a, a IV-a, a VI-a, am introdus pentru prima dată să avem și itemi în logica PISA, că până acum aveam itemi legați direct de programe”. Este vorba, potrivit ministrului, despre „cum utilizezi conținuturile, competențele dobândite la Științe, la Matematică, în viața de zi cu zi, adică pentru probleme de viață”.

Schimbări la gimnaziu și liceu

Daniel David anunță de asemenea unele schimbări la gimnaziu și liceu: „Am reglementat că 25% din timpul alocat fiecărei discipline, un lucru care este prins în lege, dar am spus ce aș aștepta să facem acolo, 25% din timpul alocat fiecărei discipline, la nivel de gimnaziu și la nivel de liceu să fie din nou alocat unor activități remediale, ca în învățământul primar.

Pentru că noi avem o zonă de analfabetism funcțional foarte mare, avem olimpici, ne lăudăm cu ei, dar când vezi că 50% dintre copii se află în zonă de analfabetism funcțional, este clar că trebuie să investești în zona de învățământ remedial.

Și atunci la fiecare disciplină, 25% din timp nu o să mai fie lecția și ora, ci activități care merg pe consolidare, corectarea competențelor pe care nu le-au dobândit copiii, utilizarea în viața de zi cu zi și sigur, dacă vor dori profesorii și pregătirea pentru performanță”.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 10 minute

12-14 septembrie: Music Nights Festival 2025 la Alba Iulia. Concerte de muzică clasică, în Cetatea Alba Carolina. Program
Educațieacum O oră

Învățătorii vor face ore de educație remedială pentru elevii din clasele primare. Precizările ministrului Daniel David
Evenimentacum 2 ore

Doi căței au fost aruncați într-o pungă în spatele unei case din Vințu de Jos. Polițiștii au intervenit după un apel la 112
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Actualitateacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum 3 săptămâni

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 6 ore

Un nou semafor pe Calea Moților din Alba Iulia. Primăria a demarat procedura de achiziție a lucrărilor
zile libere 2025
Administrațieacum o zi

Angajări la stat: posturi vacante în instituții publice din Alba, în luna septembrie. Calendarul concursurilor și condiții
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Modificare la legea achizițiilor publice
Economieacum 5 ore

ANAF atenționează privind mesaje false transmise în numele instituției. Recomandări pentru contribuabili
Economieacum o zi

Carduri de energie 2025: ghid complet pentru ajutorul de la stat de 50 de lei pe lună privind achitarea facturilor la energie
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 5 ore

UPDATE: Drone rusești doborâte în spațiul aerian al Poloniei. Apărarea NATO a fost mobilizată
Evenimentacum 3 zile

Parlamentul votează duminică patru moțiuni de cenzură depuse de AUR, SOS și POT împotriva guvernului Bolojan
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 17 ore

SCOR FINAL Cipru-România: A doua repriză, de coșmar pentru tricolori. Ciprioții au dominat și au egalat
Evenimentacum o zi

Rezultate excelente obținute de boxerii de la CS Unirea Alba Iulia, antrenați de Nicolae Paștiu, la Centura Păltiniș
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 10 minute

12-14 septembrie: Music Nights Festival 2025 la Alba Iulia. Concerte de muzică clasică, în Cetatea Alba Carolina. Program
Evenimentacum 3 ore

VIDEO: Șanțurile Cetății Alba Carolina, ÎNCONJURATE COMPLET de o masă de 2,7 kilometri, din materiale reciclate. RECORD MONDIAL
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 3 zile

Acesul la internet, întrerupt în țări din Asia și Orientul Mijlociu din cauza unor cabluri tăiate în Marea Roșie
WhatsApp
Actualitateacum 2 săptămâni

WhatsApp testează o nouă funcție. „Ask Meta AI” va putea fi folosită pentru verificarea ştirilor false în timp real
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 5 zile

Apel pentru donare sânge, la Centrul de Transfuzie Sanguină Alba. Este nevoie URGENTĂ de grupa AB pozitiv
Evenimentacum 6 zile

CASS 2025 pentru persoane aflate în întreținerea unui asigurat. Cum se calculează și cum se plătește. Precizări oficiale ANAF
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum O oră

Învățătorii vor face ore de educație remedială pentru elevii din clasele primare. Precizările ministrului Daniel David
Actualitateacum 4 ore

Premii pentru directori de școli cu contribuții importante în transformarea educației. Jurizarea regională, la Alba Iulia
Mai mult din Educatie