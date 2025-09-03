Investiții în educație la Șpring. Stadiul lucrărilor la școlile și sala de sport din comună

Investiții în educație la Șpring: Prefectul județului Alba, Nicolae Albu, a verificat împreună cu primarul comunei Șpring, Iulia Stănilă, stadiul lucrărilor de modernizare la școlile gimnaziale din Drașov și Spring, precum și la sala de sport din comune.

”Împreună cu doamna primar, Iulia Stănilă, am verificat stadiul lucrărilor la școlile gimnaziale Drașov, Spring și sala de sport Spring.

La Drașov, unde învață 145 de școlari și preșcolari, lucrările sunt aproape finalizate, iar unitatea de învățământ va beneficia în curând de:

Mobilier nou și dotări IT modern

Grupuri sanitare complet renovate

Săli curate, sigure și prietenoase pentru toți elevii

2 850 000 lei creșterea eficientizării energetice la școala Drașov.

919 048 lei – dotare cu mobilier, materiale didactice și echipament digital școli” a precizat prefectul Nicolae Albu, într-o postare pe Facebook.

