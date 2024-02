Ioan Popa, pe locul 18 în TOP 500 Forbes România: ”Transavia a intrat într-o nouă etapă de creștere strategică”

Ioan Popa, proprietarul Transavia, rămâne în top 20 cei mai bogați români, potrivit ediției 2023 a clasamentului Forbes România. Acesta se află pe locul 18, iar compania pe care o conduce vizează investiții-record pentru consolidarea poziției în regiune.

După cel mai bun an din istoria companiei de aproape 33 de ani, cu venituri de peste 1 miliard de lei și un profit record pentru sector

cea mai mare companie din sectorul avicol din țară așteaptă rezultate de top pentru viitorul apropiat

ca o continuare firească a investițiilor susținute și a succesului de până acum, menționează compania, într-un comunicat.

Transavia, liderul industriei avicole din România se așteaptă la dublarea cifrei de afaceri și a profitului până în 2026

”Avem produse în care românii și consumatorii de pretutindeni au încredere, fiind naturale, sigure și de cea mai înaltă calitate, cu certificări relevante, prestigioase la nivel internațional.

Avem disciplină, eficiență demonstrată și avem ceea ce multora le lipsește: viziune, curaj și resursele necesare datorită profitului sănătos, în creștere an de an. Suntem probabil singura companie din industrie care nu are datorii și care poate să investească masiv din fonduri proprii.

Planul nostru reflectă viziunea și forța noastră, iar rezultatele pe care le-am înregistrat până în prezent susțin ambiția noastă de a ne dubla afacerea în următorii 3 ani”, spune dr. ing. Ioan Popa, Președinte și Fondator Transavia.

Investiții de peste 50 milioane de euro în 2024

În 2023, Transavia a pus în funcțiune o noua linie de produse procesate care îi permite dublarea capacității de procesare a cărnii de pui în produse elaborate.

În 2024, compania cu sediul în județul Alba va investi peste 50 de milioane de euro, din fonduri proprii, prin proiecte cu randament ridicat în modernizarea și extinderea capacităților de producție.

La această investiție se adaugă și alți vectori de creștere planificați pentru susținerea dublării cifrei de afaceri și a profitului în viitorii 3 ani.

Printre acestea se regăsesc

utilizarea energiei regenerabile în proporție de 80-100% din necesarul proceselor de producție

inovații și extinderea portofoliului de produse

cucerirea de noi segmente și piețe

achiziții de noi jucători din țară și din străinătate.

Nouă strategie

Potrivit Forbes, este vorba despre o nouă strategie a companiei, de întărire a poziției businessului la nivel național și internațional prin

investiții masive în extinderea și eficientizarea operațiunilor

achiziții de noi jucători din piață

Potrivit companiei, în trei-patru ani, capacitatea de producție va atinge un nou nivel-record pentru sud-estul Europei

depășind borna de 200.000 de tone de carne de pui anual.

„Am intrat într-o nouă etapă de creștere strategică, de transformare către un nivel superior de performanță și expansiune prin capitalizarea avantajelor competitive pe care le avem deja și a investițiilor făcute în ultimii ani, dar și prin valorificarea de noi oportunități.

Pe lângă cele mai mari investiții anuale pentru modernizarea și creșterii capacității de producție, avem deschise o serie de contacte și negocieri în vederea achizițiilor pe care ni le dorim, despre care vom vorbi atunci când vom agrea cu partenerii de discuție și vom avea undă verde pentru finalizare”, subliniază dr. ing. Ioan Popa.

Investiții în energie verde

Transavia are cea mai mare investiție în energie verde din industria alimentară din România.

Își poate asigura până la 100% energia necesară proceselor tehnologice din surse proprii, regenerabile.

În 2022, compania anunța un proiect prin care să amplaseze peste 22.000 de panouri fotovoltaice prin care să producă energie verde.

Prin această capacitate instalată, de 10 MWh, urma să fie acoperit aproximativ 30% din consumul anual de electricitate al facilităților Transavia. Această etapă va elimina anual cel puțin 4 milioane de kilograme de emisii de CO2, echivalentul emisiilor anuale provenite de la 1778 de autoturisme.

Suplimentar, pe lângă panourile fotovoltaice, Transavia anunța implementarea a două proiecte de cogenerare de înaltă eficiență electrică și termică.

Transavia, 33 de ani de activitate

Compania are 33 de ani de activitate. Este unul dintre cei mai mari contribuitori la bugetul de stat datorită profitului înregistrat în fiecare an.

Este singurul producător de carne de pasăre din România care a primit certificarea GolbaG.A.P. vers. 5.2

cel mai important program mondial de certificare care atestă folosirea, în ferme și în facilitățile de producție, a bunelor practici din agricultură

Este sigurul producător de carne de pui din România care produce, crește și procesează toții pui exclusiv în facilitățile proprii.

Este liderul pieței locale de carne de pui, fiind una dintre cele mai importante afaceri de familie. Deține și produce brandul de carne de pui Fragedo și semipreparate pe bază de pui Papane.

Unul dintre cei mai mari angajatori români, Transavia are în prezent peste 2.300 de angajați.

Aceștia care activează preponderent în

31 ferme de creștere a păsărilor

4 ferme de producție vegetală

fabrica de nutrețuri combinate

3 abatoare de ultimă generație

fabrica de procesare a cărnii.

În fermele Transavia, localizate în 8 județe din România, se produc anual peste 100.000 de tone de carne de pui.

Aproximativ 30% la sută din producția anuală a companiei merge către export, în mai multe state europene și de pe alte continente.

Theodora Golf Club

Pe lângă afacerea de familie, Ioan Popa a reușit performanță și prin deschiderea clubului de golf din Teleac, comuna Ciugud, județul Alba. Theodora Golf Club a fost desemnat Best Golf Club Resort 2023 în Europa de Est.

În această locație, jucătorii de golf au la dispoziție cel mai mare teren de golf din țară, de 56 ha, la standarde internaționale, și cel mai lung parcurs din Europa, un par 6 de 735 de metri.

Au la dispoziție un Drive Range unde pot exersa și un Pro Shop cu accesorii de golf. Iar oaspeții care au alte hobby-uri se bucură în aceeași măsură când vin la resort.

Resortul dispune de 15 vile de lux, cu 84 de camere de patru stele, o sală de conferințe indoor de 150 de locuri, un pavilion outdoor pentru evenimente, o cameră panoramică cu priveliște spectaculoasă asupra terenului de golf, o piscină exterioară și un driving-range unde iubitorii de golf pot învăța și exersa loviturile.

Resortul se remarcă șicu un club house care găzduiește un pro-shop și vestiare, precum și cu restaurantul The View.

Prin utilizarea panourilor fotovoltaice care generează peste 500 KWP instalați și prin adoptarea unor politici responsabile privind gestionarea resurselor, resortul contribuie la reducerea impactului asupra mediului și la promovarea unui turism durabil.

Ioan Popa, locul 18 în Top Forbes

Locul 18

1,6 miliarde de lei

Ioan Popa

66 de ani | Alba Iulia

Industria cărnii, agricultură

Locul 19 în ediția 2022 a Forbes 500

