ITM Alba a aplicat amenzi de peste 13.000 de lei. Controale la zeci de firme din județ

Inspectorii ITM Alba au dat amenzi de 13.500 de lei și 27 de avertismente în urma controalelor la zeci de firme din județ. Printre deficiențe se numără dosarele incomplete ale angajaților și neacordarea repausului săptămânal.

Astfel, în perioada 27 – 31 octombrie 2025, inspectorii de muncă au verificat 30 de angajatori din Alba, cu un total de 949 salariați.

În urma controalelor au fost identificate 62 de deficiențe și au fost aplicate cinci sancțiuni.

Toate cinci au fost amenzi în valoare de 13.500 de lei.

Principalele deficienţe constatate în controale

nu se evidențiază corect timpul lucrat;

nu se face dovada acordului salariaților pentru prestarea orelor suplimentare;

nu au fost eliberate la încetarea activității, adeverințele de vechime;

contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;

neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;

nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;

dosarele personale sunt incomplete;

nu a fost inițiată la nivelul unității negocierea colectivă;

nu se păstrează la punctele de lucru ale societății, copii ale contractelor individuale de muncă;

Totodată, în domeniul securității și sănătății în muncă au fost controlați 20 de angajatori.

Inspectorii au constatat 27 de deficiențe și au sancționat 20 de angajatori cu 27 de avertismente.

Principalele deficienţe stabilite în controale

Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.

Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.

Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.

Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.

Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.

Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.

Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

