ITM Alba: Un caz de muncă nedeclarată, amenzi de peste 30.000 de lei și nereguli la firme din județ. Unde au fost controale

Inspectorii de muncă din Alba au dat amenzi de peste 30.000 de lei în urma unor controale la zeci de firme din județ. A fost descoperit și un caz de muncă nedeclarată.

Majoritatea verificărilor au vizat activități de depozitare sau curierat.

În domeniul relaţiilor de muncă, în perioada 24-28 noiembrie,-au fost verificate 31 de firme, cu un număr total de 697 de angajați.

Inspectorii au descoperit 65 de nereguli și au dat amenzi de 26.000 de lei. Cea mai mare amendă, de 20.000 de lei a fost pentru un caz de muncă nedeclarată.

Principalele deficienţe constatate în controale:

nu se evidențiază corect timpul lucrat

primirea la muncă a persoanelor fără întocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă

nu se face dovada acordului salariaților pentru prestarea orelor suplimentare

nu au fost eliberate la încetarea activității, adeverințele de vechime

contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru

neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent

nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului

dosarele personale sunt incomplete

nu a fost inițiată la nivelul unității negocierea colectivă

nu se păstrează la punctele de lucru ale societății, copii ale contractelor individuale de muncă

Verificări SSM

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, au fost verificate 25 de unități și constatate 45 de nereguli. Inspectorii au dat amenzi de 8000 de lei și 40 de avertismente.

Principalele deficienţe stabilite în controale:

lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajareși/sau periodică a lucrătorilor

lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentruactivitățiledesfășurate

lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR

lipsa instruirii periodice a lucrătorilor

organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari

lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate

desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

