Aiud

Jandarmii din Alba asigură măsuri de siguranță la Truck Tuning Art și Festivalul Internațional de Folclor din Aiud

Jandarmii din Alba vor asigura măsuri de ordine și siguranță publică în cadrul evenimentelor din județ desfășurate în acest weekend. 

Așadar, vor fi în atenție manifestările cultural-artistice de la Aiud unde se desfășoară Festivalul Intenațional de Folclor și în Cetatea Alba Carolina la Truck Tuning Art.

De asemenea, sunt în atenție și evenimentele religioase și sportive din weekend, iar jandarmii de la posturile montane sunt pregătiți să intervină pentru ajutorarea celor aflați în dificultate în stațiunile turistice din județ.

„Ne vom preocupa ca aceste evenimente să se desfășoare în condiții de siguranță având în vedere prevenirea fenomenului contravențional și infracțional, descurajarea persoanelor predispuse la comiterea de fapte antisociale și aplicarea măsurilor legale la constatarea producerii acestora.

Colegii noștri vor asigura măsuri de ordine publică și vor fi prezenți pentru a preveni, descuraja și combate faptele antisociale și pentru a interveni atunci când situația o impune”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean ,,Avram Iancu” Alba.

De asemenea, Jandarmeria Alba recomandă participanților să respecte măsurile dispuse de organizatori și să adopte un comportament civilizat, iar dacă se află într-o situație dificilă sau dacă sunt martorii săvârșirii unor fapte antisociale, să solicite ajutorul jandarmilor sau să apeleze la numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112.

