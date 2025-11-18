Connect with us

Eveniment

JOI: Clopotele bisericilor din județul Alba vor bate de 107 ori. Omagiu pentru cei care au participat la Marea Unire

Publicat

acum O oră

Clopotele bisericilor vor bate de 107 ori, în județul Alba, în cadrul evenimentului „Patria Recunoscătoare – Clopotele Întregirii – în memoria Făuritorilor Marii Uniri”.  

Omagiu pentru cei care au reprezentat națiunea cu demnitate și au decis la Alba Iulia, la 1 Decembrie 1918, înfăptuirea Marii Uniri.

Astfel, joi, 20 noiembrie 2025, de la ora 16:00, vor avea loc ceremoniile dedicate omagierii reprezentanților cercurilor electorale, breslelor, reuniunilor, cultelor bisericești, gărzilor patriotice și presei de la Marea Adunare Națională din 1 Decembrie 1918.

Evenimentele se vor desfășura simultan în toate localitățile județului Alba.

De asemenea, potrivit reprezentanților Consiliului Județean Alba, un ceremonial solemn va avea loc, la aceeași oră, la Sala Unirii, unde vor fi depuse jerbe de flori în memoria Făuritorilor Marii Uniri.

„Patria Recunoscătoare – Clopotele Întregirii” este un proiect inițiat de Consiliul Județean Alba, în colaborare cu toate unitățile administrativ-teritoriale din județ, Muzeul Național al Unirii Alba și Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, în 2018.

Proiectul reprezintă un semn al respectului față de reprezentanții cercurilor electorale, breslelor, reuniunilor, cultelor bisericești, gărzilor naționale, presei și românilor de rând convocați pentru Adunarea de la 1 Decembrie 1918.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 20 de minute

Site-urile Mediafax, Antena3, G4Media, Libertatea și altele au căzut temporar. Probleme la nivel global pentru Cloudflare
Economieacum 27 de minute

Pachetul fiscal, ADOPTAT de Parlament. Ce măsuri conține legea, de la majorarea impozitelor până la noi obligații pentru firme
Evenimentacum 45 de minute

MAI reorganizează dispeceratele: 20% dintre polițiștii de birou, trimiși pe teren. Cum vor fi rezolvate sesizările cetățenilor
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 4 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum 2 luni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 ore

MAI extinde proiectul E-Sigur: camerele video din localități, conectate la sistem. Amenzi pe baza imaginilor. Următorul pas, AI
Administrațieacum 2 zile

Pregătiri pentru sezonul rece 2025-2026 în Alba: cum se va interveni pentru deszăpezire. LISTA drumurilor închise pe timp de iarnă
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 27 de minute

Pachetul fiscal, ADOPTAT de Parlament. Ce măsuri conține legea, de la majorarea impozitelor până la noi obligații pentru firme
Economieacum 3 ore

Modificări legate de funcționarea IMM-urilor: În ce condiții vor putea fi declarate inactive și dizolvate
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 ore

Ludovic Orban pleacă de la Cotroceni la o lună de la numire. Administrația Prezidențială: Decizia a fost luată în termeni amiabili
Evenimentacum 2 ore

Majorarea impozitelor pe proprietăți, cu aproape 80%. Legea intră la dezbateri în Parlament
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 6 ore

FOTO: CS Unirea Alba Iulia, rezultate excelente la Campionatul Mondial de Powerlifting. Medalie de aur și performanță istorică
cazinou online split jocuri online
Sportacum o zi

Opțiunea Split în jocurile de blackjack (P)
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 18 ore

FOTO: Câștigătorii Festivalului-concurs Național de Folclor „Mureș, pe marginea ta”, ediția 2025 la Ocna Mureș
horoscop imagine AI Gemini
Evenimentacum o zi

Horoscop săptămânal 17-23 noiembrie: Perioadă de transformări și decizii importante
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum o zi

România cheltuiește anual o sumă infimă pentru cercetare, raportată la PIB. Date INS
Evenimentacum 5 zile

Apelurile telefonice din orice țară UE vor costa la fel ca apelurile locale. Precizările ministrului Afacerilor Externe
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 22 de ore

ANSVSA: Este ilegală vânzarea online a prăjiturilor, cozonacilor de către persoane neînregistrate
Actualitateacum 2 zile

Recomandările unui medic specialist pentru pacienții cu diabet. Ce pot face pentru a evita agravarea bolii
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 19 ore

FOTO-VIDEO: Gala Studenților 2025 la Alba Iulia. Premii pentru tinerii cu inițiativă din comunitate
biblioteca din sebes
Educațieacum o zi

Comunicat de presă Primăria Sebeș: Programul educativ „Școala Bobocilor” a adus la bibliotecă 1.000 de copii
Mai mult din Educatie