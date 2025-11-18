JOI: Clopotele bisericilor din județul Alba vor bate de 107 ori. Omagiu pentru cei care au participat la Marea Unire

Clopotele bisericilor vor bate de 107 ori, în județul Alba, în cadrul evenimentului „Patria Recunoscătoare – Clopotele Întregirii – în memoria Făuritorilor Marii Uniri”.

Omagiu pentru cei care au reprezentat națiunea cu demnitate și au decis la Alba Iulia, la 1 Decembrie 1918, înfăptuirea Marii Uniri.

Astfel, joi, 20 noiembrie 2025, de la ora 16:00, vor avea loc ceremoniile dedicate omagierii reprezentanților cercurilor electorale, breslelor, reuniunilor, cultelor bisericești, gărzilor patriotice și presei de la Marea Adunare Națională din 1 Decembrie 1918.

Evenimentele se vor desfășura simultan în toate localitățile județului Alba.

De asemenea, potrivit reprezentanților Consiliului Județean Alba, un ceremonial solemn va avea loc, la aceeași oră, la Sala Unirii, unde vor fi depuse jerbe de flori în memoria Făuritorilor Marii Uniri.

„Patria Recunoscătoare – Clopotele Întregirii” este un proiect inițiat de Consiliul Județean Alba, în colaborare cu toate unitățile administrativ-teritoriale din județ, Muzeul Național al Unirii Alba și Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, în 2018.

Proiectul reprezintă un semn al respectului față de reprezentanții cercurilor electorale, breslelor, reuniunilor, cultelor bisericești, gărzilor naționale, presei și românilor de rând convocați pentru Adunarea de la 1 Decembrie 1918.

