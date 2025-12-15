JOI: Recital de colinde pe patru voci, susținut de grupul vocal "ISIHIA", la Palatul Principilor Transilvaniei din Alba Iulia

Grupul vocal „ISIHIA” va susține joi, 18 decembrie, un recital de colinde pe patru voci, în Sala Transilvania a Palatului Principilor din Alba Iulia, de la ora 19:00, în cadrul "AcoustiChristmas - Arca Talentelor".

Potrivit organizatorilor, Palatul Principilor va răsuna de emoție, armonie și colind românesc autentic.

Grupul vocal ISIHIA, un cvartet tânăr aflat la început de drum, va susține un recital de colinde pe patru voci. Aceștia promit o interpretare plină de dăruire și emoție.

ISIHIA înseamnă tinerețe, credință și pasiune pentru muzică:

Vasile Balogh – tenor și dirijor, student la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, specializarea Teologie Pastorală și Muzică

– tenor și dirijor, student la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, specializarea Teologie Pastorală și Muzică Andrei Moga – bas, elev al Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” din Alba Iulia

– bas, elev al Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” din Alba Iulia Maria Zamora – sopran, elevă a Liceului de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia

– sopran, elevă a Liceului de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia Simona Ștef – alto, studentă la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, secția Muzică

Recitalul de colinde promite o atmosferă de înălțare spirituală, într-o seară de decembrie în care liniștea Crăciunului va răsuna pe patru voci. Publicul este invitat să fie alături de tinerii interpreți și să se bucure gratuit de frumusețea colindului.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News