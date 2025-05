JPMorgan: Câștigarea alegerilor din România de către Nicușor Dan reduce în viitor riscul politic. Previziuni privind cursul euro

Câștigarea alegerilor din România de către Nicușor Dan reduce în viitor riscul politic se arată într-o analiză a băncii americane de investiții JPMorgan, transmite Reuters.

Potrivit sursei citate, o retrogradare a ratingului suveran sub categoria ”investment grade” (recomandat pentru investiții) este acum mai puțin îngrijorătoare.

Banca de pe Wall Street și-a ajustat previziunile după alegerile de duminică. Acum se așteaptă ”la o depreciere moderată” a monedei naționale, estimând până la finalul trimestrului doi un curs de 5,10 lei pentru un euro, și de 5,25 lei pentru un euro până la finalul anului.

De asemenea, indicatorul JPMorgan privind expunerea la obligațiunile internaționale ale României a fost modificat la ”marketweight” (valoarea acordată ratingului dată unui instrument cu venit fix dacă marja de credit este aliniată cu așteptările pieței) de la ”underweight” (când investitorii sunt sfătuiți să-și reducă deținerile). În cazul bondurilor locale guvernamentale, indicatorul a ajuns la ”overweight” (când analiștii cred că evoluția va fi mai bună în viitor) de la ”marketweight”, potrivit Agerpres.

”Procesul de formare a majorității rămâne dificil. În cel mai bun scenariu, un Guvern ar putea fi stabilit până la mijlocul lunii iunie, iar un pachet fiscal ar putea fi, în cel mai bun scenariu, adoptat până la finalul lunii iunie”, a apreciat Nicolaie Alexandru-Chidesciuc de la JPMorgan.

Context

Inițial, pe 6 mai, după victoria lui George Simion în turul I, banca de investiții a scris că merge pe două scenarii de devalorizare a leului: unul în care acesta ar pierde 5%, iar al doilea, în care ar ajunge 1 euro la 6 lei (20%).

În tranzacțiile de la București, euro a scăzut luni până la 5,02 lei, față de acum două săptămâni, când urcase până la 5,12 lei. Banca Națională a României a cheltuit cel puțin 7 miliarde de euro, între cele două tururi de scrutin, pentru a proteja leul, notează biziday.ro.

Indicele ROBOR a scăzut

Indicele ROBOR la trei luni, în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a coborât luni la 7,26%, de la 7,39% pe an în ședința precedentă, conform datelor publicate de Banca Națională a României (BNR).

La începutul acestui an, indicele era de 5,92% pe an, dar a început să crească din data de 6 mai, la două zile după primul tur al alegerilor prezidențiale, când a urcat la 6,08% pe an.

Indicele la șase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a scăzut luni la 7,37%, de la 7,48% în ședința de vineri, iar ROBOR la 12 luni la 7,44%, de la 7,53%.

În ceea ce privește indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 5,55% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacțiilor interbancare din trimestrul IV 2024, în scădere față de cel din trimestrul anterior, de 5,66%.

