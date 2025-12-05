Tombolă caritabilă pentru cățeii fără stăpân din Alba Iulia. Marele premiu: Un tricou al căpitanului tricolorilor Nicolae Stanciu

Asociația ”Prietenii lui Azor” din Alba Iulia realizează în aceste zile o tombolă cu premii. Toți banii strânși din biletele cumpărate pentru participarea la tombolă vor fi folosiți pentru animalele care au nevoie de ajutor.

Participarea la tombolă se face pe baza unui bilet de 50 de lei. Marele premiu este un tricou semnat de căpitanul echipei de fotbal a României, Nicușor Stanciu.

Premii:

Tricoul lui Nicolae Stanciu (Genoa) cu autograf.

Tricoul lui Andrei Cordea (CFR Cluj) cu autografe de la toată echipă.

Scaun „Frunza” și traistă „Hora” realizate manual de către oamenii talentați de la Șezi

Obiecte decorative din metal forjat la cald, în studioul de design în metal al Anadorei Lupo.

Cum participi

Donează 50 lei / bilet în contul Asociației Prietenii lui Azor RO94BTRLRONCRT0470679601, sau Revolut: @iuliaodx , cu mesajul „donație tombolă”

Trimite dovada plății în mesaj privat

Primești un număr unic, de la 1 la 150, pentru extragere

Follow paginii „Prietenii lui Azor” și share postării cu tombolă

Perioada tombolei

Începe: 1 Decembrie

Se încheie: 10 Decembrie (ora 12)

Extragerea: LIVE pe Facebook, anunț câștigători pe Instagram și TikTok

”Cu bănuții strânși ajutăm (cuști, paie, vaccinuri, intervenții chirurgicale, sterilizări, tratamente, etc) cățeii din adăpostul public Alba Iulia și alte animale aflate la nevoie”, au transmis reprezentanții Asociației Prietenii lui Azor.

