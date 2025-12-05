Connect with us

Eveniment

Tombolă caritabilă pentru cățeii fără stăpân din Alba Iulia. Marele premiu: Un tricou al căpitanului tricolorilor Nicolae Stanciu

10 octombrie: Ziua Mondială a Câinelui

Publicat

acum O oră

Asociația ”Prietenii lui Azor” din Alba Iulia realizează în aceste zile o tombolă cu premii. Toți banii strânși din biletele cumpărate pentru participarea la tombolă vor fi folosiți pentru animalele care au nevoie de ajutor. 

Participarea la tombolă se face pe baza unui bilet de 50 de lei. Marele premiu este un tricou semnat de căpitanul echipei de fotbal a României, Nicușor Stanciu.

Premii:

  • Tricoul lui Nicolae Stanciu (Genoa) cu autograf.
  • Tricoul lui Andrei Cordea (CFR Cluj) cu autografe de la toată echipă.
  • Scaun „Frunza” și traistă „Hora” realizate manual de către oamenii talentați de la Șezi
  • Obiecte decorative din metal forjat la cald, în studioul de design în metal al Anadorei Lupo.

Cum participi

  • Donează 50 lei / bilet în contul Asociației Prietenii lui Azor RO94BTRLRONCRT0470679601, sau Revolut: @iuliaodx , cu mesajul „donație tombolă”
  • Trimite dovada plății în mesaj privat
  • Primești un număr unic, de la 1 la 150, pentru extragere
  • Follow paginii „Prietenii lui Azor” și share postării cu tombolă
  • Perioada tombolei
  • Începe: 1 Decembrie
  •  Se încheie: 10 Decembrie (ora 12)
  • Extragerea: LIVE pe Facebook, anunț câștigători pe Instagram și TikTok

”Cu bănuții strânși ajutăm (cuști, paie, vaccinuri, intervenții chirurgicale, sterilizări, tratamente, etc) cățeii din adăpostul public Alba Iulia și alte animale aflate la nevoie”, au transmis reprezentanții Asociației Prietenii lui Azor.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

roman
Evenimentacum 17 minute

Florin Roman, cel mai prolific parlamentar de Alba. Jumătate din legile inițiate vreodată de aleșii județului poartă semnătura sa
Evenimentacum 32 de minute

Sâmbătă, 6 decembrie: Volei Alba Blaj – CSM București, ultimul meci pe care campioana României îl dispută la Blaj în acest an
10 octombrie: Ziua Mondială a Câinelui
Evenimentacum O oră

Tombolă caritabilă pentru cățeii fără stăpân din Alba Iulia. Marele premiu: Un tricou al căpitanului tricolorilor Nicolae Stanciu
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum o lună

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

cetate, alba iulia, cetatea alba carolina
Administrațieacum 2 ore

Alba Iulia va deveni oficial Capitala Tineretului din România 2026. Evenimentul de semnare, programat în 10 decembrie
Administrațieacum o zi

Informații false în numele MAI, legate de supravegherea cetățenilor. Ce spune primarul despre zvonul care a ajuns și la Alba Iulia
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 6 ore

APIA primește cereri de la fermieri pentru ajutorul de stat în sectorul creșterea animalelor. Termenul limită și sumele acordate
Economieacum 6 ore

A început ultima ediție din 2025 a programului de titluri de stat Fidelis. Cum pot fi cumpărate
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

roman
Evenimentacum 17 minute

Florin Roman, cel mai prolific parlamentar de Alba. Jumătate din legile inițiate vreodată de aleșii județului poartă semnătura sa
Evenimentacum 12 ore

20 decembrie: „Crăciun ca-n Alba. Tradiție și bun gust”, eveniment dedicat tradițiilor autentice românești, organizat de PSD Alba
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Actualitateacum o zi

Mesajul primarului din Blaj, Gheorghe Valentin Rotar, după meciul Volei Alba cu echipa Turciei, în Liga Campionilor
foto păltiniș arena, concurs
Evenimentacum 3 zile

FOTO: Primul concurs al sezonului 2025-2026 la Păltiniș Arena. Cine sunt câștigătorii competiției Slalom Paralel
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 2 ore

VIDEO: Târgul de Crăciun de la Palatul Principilor din Alba Iulia s-a deschis. Programul evenimentului
haine cumparaturi negru cropp reducerile cropp
Actualitateacum 6 ore

Te-ai săturat de negru? Explorează alternativele (P)
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

google maps
Evenimentacum 3 zile

Google Maps introduce recenziile anonime: poți lăsa un feedback sub un pseudonim și o fotografie diferită
Modificare la legea achizițiilor publice
Actualitateacum 4 zile

Creștere masivă a fraudelor digitale avansate, pe fondul folosirii masive a inteligenței artificiale. Raport
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum o zi

Protocol de acces mai facil la tratament pentru pacienții cu boli rare
Actualitateacum 2 zile

Când intră în conturi, banii pentru beneficiarii programului de fertilizare in vitro. Anunțul ministrului Familiei
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

ipj acțiune
Actualitateacum 4 ore

FOTO: Polițiștii din Alba Iulia le-au explicat elevilor consecințele bullyingului și ale violenței fizice și verbale în școli
Actualitateacum 4 ore

FOTO: Regulile de circulație cu trotineta sau bicicleta, prezentate de polițiști, elevilor de la o școală din Alba Iulia
Mai mult din Educatie