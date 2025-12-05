Connect with us

Eveniment

Legea ”anti-țeapă” în imobiliare, promulgată de președinte. Nerespectarea se sancționează cu amendă de 1% din cifra de afaceri

Publicat

acum 4 secunde

Legea ”anti-țeapă” în imobiliare sau Legea Nordis: Președintele Nicușor Dan a anunțat că a semnat, vineri, decretul de promulgare a legii care introduce reguli mai clare și mai stricte în domeniul construcțiilor și al tranzacțiilor imobiliare, pentru a proteja mai bine cetățenii care cumpără locuințe aflate în fază de proiect.

”Noua lege modifică cadrul legal privind calitatea în construcții și sistemul de cadastru, introducând reguli mai ferme pentru dezvoltatori, care vor putea promite vânzarea unei locuințe viitoare doar după ce autorizația de construire este notată în cartea funciară și după realizarea procedurii de preapartamentare.

Totodată, se limitează avansurile la maximum 5% pentru rezervări, maximum 25% pentru structura de rezistență și 20% pentru instalații, în cazul promisiunilor de vânzare-cumpărare”, a scris șeful statului pe Facebook.

Toate sumele achitate ca avans vor fi depuse într-un cont bancar dedicat, pe numele dezvoltatorului, și vor putea fi folosite exclusiv pentru continuarea investiției imobiliare.

Astfel, explică el, sumele plătite de cumpărători nu pot fi folosite în alte scopuri decât cele prevăzute de lege iar nerespectarea se sancționează cu amendă în cuantum de 1% din cifra de afaceri, potrivit Agerpres.

Aceste măsuri, evidențiază președintele, au ca scop creșterea încrederii în piața imobiliară, responsabilizarea dezvoltatorilor și protejarea investitorilor și a familiilor care își achiziționează o locuință.

Legea va fi publicată în Monitorul Oficial la începutul săptămânii viitoare.

Proiectul a fost inițiat de 72 de deputați, patru de la PNL și 68 de la PSD

Vezi mai multe detalii AICI.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 4 secunde

Legea ”anti-țeapă” în imobiliare, promulgată de președinte. Nerespectarea se sancționează cu amendă de 1% din cifra de afaceri
Evenimentacum 14 minute

Cum a furat un bărbat din Alba Iulia o bicicletă dintr-un magazin, dar și mai multe sticle de băutură și produse cosmetice
Evenimentacum 28 de minute

Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Nicolae. Cui îi poți spune „La mulți ani” pe 6 decembrie
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum o lună

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

cetate, alba iulia, cetatea alba carolina
Administrațieacum 59 de minute

Alba Iulia va deveni oficial Capitala Tineretului din România 2026. Evenimentul de semnare, programat în 10 decembrie
Administrațieacum o zi

Informații false în numele MAI, legate de supravegherea cetățenilor. Ce spune primarul despre zvonul care a ajuns și la Alba Iulia
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 4 ore

APIA primește cereri de la fermieri pentru ajutorul de stat în sectorul creșterea animalelor. Termenul limită și sumele acordate
Economieacum 4 ore

A început ultima ediție din 2025 a programului de titluri de stat Fidelis. Cum pot fi cumpărate
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 11 ore

20 decembrie: „Crăciun ca-n Alba. Tradiție și bun gust”, eveniment dedicat tradițiilor autentice românești, organizat de PSD Alba
Evenimentacum o zi

Legea pensiilor speciale: instanța supremă se pregătește să atace din nou la CCR proiectul de modificare a pensiilor
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Actualitateacum o zi

Mesajul primarului din Blaj, Gheorghe Valentin Rotar, după meciul Volei Alba cu echipa Turciei, în Liga Campionilor
foto păltiniș arena, concurs
Evenimentacum 3 zile

FOTO: Primul concurs al sezonului 2025-2026 la Păltiniș Arena. Cine sunt câștigătorii competiției Slalom Paralel
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 44 de minute

VIDEO: Târgul de Crăciun de la Palatul Principilor din Alba Iulia s-a deschis. Programul evenimentului
haine cumparaturi negru cropp reducerile cropp
Actualitateacum 5 ore

Te-ai săturat de negru? Explorează alternativele (P)
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

google maps
Evenimentacum 3 zile

Google Maps introduce recenziile anonime: poți lăsa un feedback sub un pseudonim și o fotografie diferită
Modificare la legea achizițiilor publice
Actualitateacum 4 zile

Creștere masivă a fraudelor digitale avansate, pe fondul folosirii masive a inteligenței artificiale. Raport
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum o zi

Protocol de acces mai facil la tratament pentru pacienții cu boli rare
Actualitateacum 2 zile

Când intră în conturi, banii pentru beneficiarii programului de fertilizare in vitro. Anunțul ministrului Familiei
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

ipj acțiune
Actualitateacum 2 ore

FOTO: Polițiștii din Alba Iulia le-au explicat elevilor consecințele bullyingului și ale violenței fizice și verbale în școli
Actualitateacum 3 ore

FOTO: Regulile de circulație cu trotineta sau bicicleta, prezentate de polițiști, elevilor de la o școală din Alba Iulia
Mai mult din Educatie