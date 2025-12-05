Legea ”anti-țeapă” în imobiliare, promulgată de președinte. Nerespectarea se sancționează cu amendă de 1% din cifra de afaceri

Legea ”anti-țeapă” în imobiliare sau Legea Nordis: Președintele Nicușor Dan a anunțat că a semnat, vineri, decretul de promulgare a legii care introduce reguli mai clare și mai stricte în domeniul construcțiilor și al tranzacțiilor imobiliare, pentru a proteja mai bine cetățenii care cumpără locuințe aflate în fază de proiect.

”Noua lege modifică cadrul legal privind calitatea în construcții și sistemul de cadastru, introducând reguli mai ferme pentru dezvoltatori, care vor putea promite vânzarea unei locuințe viitoare doar după ce autorizația de construire este notată în cartea funciară și după realizarea procedurii de preapartamentare.

Totodată, se limitează avansurile la maximum 5% pentru rezervări, maximum 25% pentru structura de rezistență și 20% pentru instalații, în cazul promisiunilor de vânzare-cumpărare”, a scris șeful statului pe Facebook.

Toate sumele achitate ca avans vor fi depuse într-un cont bancar dedicat, pe numele dezvoltatorului, și vor putea fi folosite exclusiv pentru continuarea investiției imobiliare.

Astfel, explică el, sumele plătite de cumpărători nu pot fi folosite în alte scopuri decât cele prevăzute de lege iar nerespectarea se sancționează cu amendă în cuantum de 1% din cifra de afaceri, potrivit Agerpres.

Aceste măsuri, evidențiază președintele, au ca scop creșterea încrederii în piața imobiliară, responsabilizarea dezvoltatorilor și protejarea investitorilor și a familiilor care își achiziționează o locuință.

Legea va fi publicată în Monitorul Oficial la începutul săptămânii viitoare.

Proiectul a fost inițiat de 72 de deputați, patru de la PNL și 68 de la PSD

Vezi mai multe detalii AICI.

