Jucătoarea de tenis din Alba Iulia, Miriam Bulgaru, s-a calificat în optimile de finală ale turneului ITF de la Irapuato din Mexic

acum O oră

Jucătoarea de tenis din Alba Iulia, Miriam Bulgaru, s-a calificat în optimile de finală ale turneului ITF de la Irapuato (Mexic), dotat cu premii totale de 100.000 de dolari. 

Miriam a învins-o pe mexicanca Claudia Sofia Martinez Solis cu 7-6 (7/4), 6-3.

Sportiva din România, în vârstă de(27 de ani, numărul 223 WTA, este a șasea favorită a turneului.

Ea a obținut victoria după o oră și 51 de minute, în ciuda celor 9 duble greșeli comise.

Martinez Solis (21 ani, 1.021 WTA) a încheiat cu 6 duble greșeli.

În turul secund, Miriam Bulgaru o va înfrunta pe câștigătoarea dintre americanca Usue Maitane Arconada și chinezoaica Lan Mi.

