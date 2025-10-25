FOTO: Judoka CS Unirea Alba Iulia, Laura Bogdan, locul 2 la Campionatul Național Ne Waza U 21

Laura Bogdan, judoka CS Unirea Alba Iulia și CSM Cluj, a obținut locul 2 la Campionatul Național Ne Waza U 21 – competiție care a reunit cei mai buni sportivi din țară – și s-a desfășurat recent la Târgu Frumos. Sportiva a concurat la categoria de greutate – 52 de kilograme.

Această reușită vine la scurt timp după ce Laura Bogdan a reușit să obțină un important loc 7 la Campionatul Mondial de Juniori, desfășurat în Peru, în perioada 5-7 octombrie 2025. La această competiție, sportiva CS Unirea ALba Iulia a concurat la categoria – 48 de kilograme, cu cei mai buni sportivi din lume. În fața sportivei s-au situat judoka din Japonia, Spania Uzbekistan, Franța, Ecuador și Olanda.

Sportivii secției de judo din cadrul CS Unirea Alba Iulia sunt pregătiți de profesorii Dinu Alin și Dinu Cristian. CS Unirea Alba Iulia transmite felicitări tuturor și mult succes la viitoarele competiții.

