La mulți ani SMURD Alba! Serviciul care a salvat mii de vieți împlinește 16 ani

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Alba marchează 16 ani de la înființarea Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare (SMURD).

Este vorba despre 16 ani de activitate neîntreruptă, de intervenții contra-cronometru și de foarte multe vieți salvate.

„Miile de oameni care au primit o a doua șansă sunt dovada vie a curajului, dăruirii și profesionalismului desăvârșit de care dau dovadă toți cei care îmbracă uniforma roșie”, au transmis reprezentanții ISU Alba.

Cu prilejul acestei aniversări, pompierii adresează un mesaj de recunoștință și felicitare tuturor celor care fac parte din echipa SMURD: „La mulți ani, SMURD Alba! La mulți ani medicilor, pompierilor, asistenților și voluntarilor!”

