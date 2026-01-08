Connect with us

Eveniment

Lapte praf pentru bebeluși, retras de la vânzare. Loturi contaminate și posibile simptome rapide de toxiinfecție alimentară

Publicat

acum 7 secunde

Părinții care au cumpărat lapte praf Nestlé pentru sugari sunt avertizați de ANSVSA că anumite loturi au fost retrase voluntar de la vânzare, inclusiv din supermarketuri din Alba.

Motivul este o neconformitate la un ingredient, mai exact o posibilă prezență a cereulidei.

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor informează consumatorii despre o rechemare de produse. Nestlé România retrage voluntar de pe piață loturi de formule de lapte pentru sugari, scrie Mediafax.

Potrivit Nestlé, este vorba despre o alertă globală, iar loturile afectate au fost comercializate în mai multe țări din Europa, inclusiv Franța, Germania, Austria, Danemarca, Italia și Suedia. În Franța, produsele vizate sunt comercializate sub mărcile Guigoz și Nidal, iar în Germania sub denumirile Beba și Alfamino.

Rechemarea a fost inițiată din prudență de către companie. O neconformitate a fost identificată la un ingredient provenit de la un furnizor extern.

Ce este cereulida și de ce este periculoasă

Cereulida este o toxină produsă de anumite tulpini ale bacteriei Bacillus cereus. Aceasta poate provoca simptome rapide de toxiinfecție alimentară, precum greață, vărsături și crampe abdominale.

Agenția pentru Standarde Alimentare din Marea Britanie (FSA) a avertizat că toxina nu este distrusă prin fierbere sau preparare termică, ceea ce înseamnă că riscul persistă chiar și după prepararea corectă a formulei de lapte.

Până în prezent nu au fost raportate cazuri confirmate de îmbolnăvire. Consumul acestor produse nu a asociat niciun incident de sănătate raportat oficial.

Ce trebuie să facă părinții care au cumpărat produsul

Persoanele care au cumpărat produse din loturile vizate trebuie să NU le utilizeze. Siguranța sugarilor este prioritatea absolută în acest caz.

Produsele trebuie returnate la magazinul de unde au fost cumpărate. Contravaloarea va fi rambursată integral consumatorilor afectați de rechemare.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 7 secunde

Lapte praf pentru bebeluși, retras de la vânzare. Loturi contaminate și posibile simptome rapide de toxiinfecție alimentară
Abrudacum 20 de minute

Avarie la rețeaua de apă potabilă din Abrud. Intervine echipă de la Apa CTTA
Evenimentacum 41 de minute

Salvatorii ISU Alba au avut aproape 300 de misiuni în prima săptămână a anului 2026. Majoritatea, cazuri de prim-ajutor
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o zi

VIDEO ȘTIREA TA: Mai mulți locuitori din Alba Iulia s-au mobilizat și au deszăpezit două străzi, de Bobotează
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: O trotinetă a ajuns în mijlocul râului Ampoi, la Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 4 ore

Investiție pentru renovarea unor blocuri în cartierul Ampoi 2 din Alba Iulia. Cât vor costa lucrările
Administrațieacum o zi

Peste 1000 de locuitori din Alba nu au încă energie electrică. 41 de echipe DEER sunt în teren
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

bani pensii
Economieacum 2 ore

Eșalonarea datoriilor în 2026. Modificări majore aduse procedurii, de la 1 ianuarie
Ratele românilor vor crește
Economieacum 4 ore

2026 aduce sfârșitul salariilor „confidențiale”. Ce obligații noi au angajatorii și ce drepturi primesc salariații
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 3 zile

Sediul noii direcții regionale a Romsilva ar putea ajunge la Alba Iulia, la insistențele lui Florin Roman. Conflict între liberali
Evenimentacum o săptămână

Ilie Bolojan: România încheie anul cu un deficit mai mic decât ținta propusă. Dacă vom fi prudenți, nu mai trebuie să creștem taxe
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Actualitateacum 3 zile

Vedeta CFR Cluj, Louis Munteanu, pleacă la un club din SUA pe o sumă record. Câți bani a dat pe el, DC United
Blajacum 3 zile

Volei Alba Blaj debutează în 2026 cu un meci în Liga Campionilor. Pe 8 ianuarie, duel pe terenul echipei franceze Volero Le Cannet
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 23 de ore

România și Alba Iulia, în Cartea Recordurilor 2025. Care sunt performanțele confirmate de Guinness World Records
Evenimentacum o zi

Sfântul Ioan Botezătorul. Programul slujbelor oficiate la Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia, în perioada 7-10 ianuarie
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 54 de minute

Ghișeul.ro nu funcționează: Autoritățile nu pot introduce date în sistem. Există suspiciunea unui atac cu boți
Actualitateacum 2 săptămâni

Google le va permite utilizatorilor să își schimbe adresa de Gmail
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 15 ore

Cum pot fi identificate simptomele de hipotermie. Reguli de protecție și prim-ajutor
Evenimentacum 22 de ore

Aproape 100 de oameni au ajuns la Urgențe la Spitalul din Alba Iulia din cauza zăpezii în ultimele zile
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Actualitateacum 19 ore

DiscoverEU: 40.000 de permise gratuite de călătorie cu trenul, oferite tinerilor de 18 ani din UE
Actualitateacum 2 zile

Mineriada din 1990, propusă pentru includere în manualele școlare de Istoria comunismului. Proiect inițiat de Florin Roman
Mai mult din Educatie