Legea anti-iertare, adoptată: Plângerea penală nu mai poate fi retrasă în cazurile de violență domestică

Legea anti-iertare, adoptată: Plângerea penală nu mai poate fi retrasă în cazurile de violență domestică, iar dacă agresiunea implică loviri sau alte violențe, retragerea plângerii nu mai produce efecte dacă agresorul este membru al familiei.

Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege inițiat de deputata PNL Alina Gorghiu, care modifică Legea pentru prevenirea și combaterea violenței domestice și completează Codul penal, introducând reguli mai stricte pentru protejarea victimelor și sancționarea agresorilor.

Printre principalele prevederi ale proiectului se numără prelungirea automată a ordinului de protecție până la soluționarea cererii în primă instanță, transmite Digi24.

Astfel, măsura de protecție dispusă provizoriu nu va mai expira până la momentul în care instanța decide definitiv asupra acesteia.

Vezi și: Mamele abuzate vor putea călători în străinătate cu copiii, fără acordul agresorului. Legea a fost deblocată în Parlament

„În situația înaintării ordinului de protecție provizoriu, durata inițială pentru care a fost dispus se prelungește, de drept, până la soluționarea în primă instanță a cererii pentru emiterea ordinului de protecție”, se arată în proiectul legislativ.

Totodată, legea introduce o schimbare importantă în procedura penală: plângerea penală nu mai poate fi retrasă în cazurile de violență domestică, iar dacă agresiunea implică loviri sau alte violențe, retragerea plângerii nu mai produce efecte dacă agresorul este membru al familiei.

Proiectul urmărește și descurajarea recidivei, prin înăsprirea pedepselor pentru agresorii care încalcă repetat măsurile de protecție.

„Dacă faptele sunt săvârșite de o persoană care a mai comis anterior o infracțiune de încălcare a măsurilor dispuse prin ordinul de protecție sau prin ordinul de protecție provizoriu, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu jumătate”, prevede actul normativ.

De asemenea, se stabilește că la expirarea măsurilor de protecție, victima poate solicita un nou ordin de protecție, dacă există indicii că viața, integritatea fizică sau psihică ori libertatea i-ar putea fi puse în pericol în absența acestor măsuri.

”Legea anti-iertare” urmează să fie transmisă spre promulgare.

