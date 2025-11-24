Legea care privește cumulul pensie-salariu, dezbătută în Coaliția de guvernare. Ce decizie trebuie luată

Proiectul de lege prin care se interzice cumulul pensiei cu salariul, pentru angajații la stat, este amplu dezbătut în Coaliția de guvernare. Mai exact, chiar dacă proiectul de lege este în transparență decizională, în coaliția de guvernare încă nun s-a ajuns la un consens.

Liderii politici nu se înțeleg dacă excepții din document să rămână în forma finală sau nu. Afirmați că liderii nu au căzut încă la un consens a fost făcută de ministrul Muncii, Petre Florin. Este vorba despre proiectul de lege care interzice cumulul pensiei cu salariul, pentru angajații la stat.

Actul normativ este acum în transparență. Într-adevăr, există discuții în legătură cu aceste excepții, dacă ele să rămână sau nu. Nu pot să vă spun încă decât că discuția continuă. Adică nu aș putea să vă zic că este o decizie luată în Coaliție.

Există diferite teme care au fost rediscutate. Una dintre ele este tema, ca să vă exemplific, este tema cumulului pensie-salariu în legătură cu pensiile necontributive.

În varianta inițială, pensiile care erau contributive erau și ele supuse acestui proiect. În varianta actuală, pensionarii din sistemele de exemplu Educație, Sănătate, care au exclusiv pensie contributivă nu au nicio modificare la statutul lor”, a declarat ministrul muncii, citat de antena3.ro.

La ce se referă proiectul

Potrivit proiectului pensionarii care vor să rămână angajați vor fi obligați să renunțe la 85% din pensie.

Ordonanța de urgență pregătită de Guvern, care urmează să fie discutată în Coaliție (unde ar putea să mai sufere modificări), a fost consultată de Antena 3 CNN.

Documentul vizează inclusiv pensionarii speciali. Toți angajații de la stat pot continua să muncească până la vârsta de 70 de ani.

Este vorba despre personalul plătit din fonduri publice și cel din instituțiile și companiile de stat, precum și din autoritățile de reglementare, care a primit decizia de pensionare și care poate continua activitatea cu acordul anual al angajatorului, până la împlinirea vârstei de 70 de ani.

Cumulul pensie-salariu: în ce condiții se poate lucra

Persoanele vizate pot fi menținute în activitate, în baza unei cereri, cu condiția reducerii cuantumului pensiei cu 85%. Prevederile se aplică și în cazul reîncadrării în baza unui nou raport de muncă sau de serviciu.

În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a ordonanței, angajatorii sunt obligați să înceteze de drept contractele de muncă ale pensionarilor care nu și-au exprimat opțiunea privind reducerea cuantumului pensiei cu 85%.

Persoanele alese în funcții publice și cele numite prin hotărâre a Parlamentului pot cumula pensia cu salariul pe durata exercitării mandatului, prevedere valabilă și pentru titularii de mandate stabilite prin Constituție.

După adoptarea ordonanței, angajatorii vor avea obligația ca, în termen de 15 zile, să înceteze contractele de muncă ale celor care nu au optat pentru reducerea pensiei cu 85%.

Interzicerea cumulului pensiei cu salariul la stat ar fi trebuit inclusă în al treilea pachet de măsuri de reformă. „Interdicția cumulului pensiei cu salariul e un element important pe care cred că trebuie să îl punem în practică.

Suntem pe cale să găsim formula constituțională pentru a pune acest proiect în aplicare”, declara premierul Ilie Bolojan. În trecut au existat mai multe încercări de a introduce această măsură, însă toate au fost blocate de Curtea Constituțională.

