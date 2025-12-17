Connect with us

Legea drepturilor de autor: Artiștii resping licențierea individuală, după consultări la Guvern. Discuțiile vor fi reluate

Legea drepturilor de autor: Artiștii resping licențierea individuală, propusă de Ministerul Culturii și mai multe prevederi ale unei Ordonanțe de Urgență care reorganizează Oficiul Român pentru Drepturile de Autor și îl mută în subordinea acestui minister.

Premierul Ilie Bolojan a avut consultări cu artiștii din România pe tema modificării legislației din domeniul drepturilor de autor și drepturilor conexe, în sensul armonizării cadrului legal național cu cel european, cât și pentru simplificarea și îmbunătățirea mecanismului implementat în prezent, a transmis Guvernul.

Discuțiile au fost axate asupra modificărilor propuse de Ministerul Culturii cu privire la comunicarea publică a operelor muzicale, reconfigurarea mecanismului de colectare în cazul comunicării publice a operelor în scop ambiental, precum și reorganizarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

Premierul a cerut Ministerului Culturii să reia consultările pe această temă, iar ministerul va discuta cu reprezentanții Comisiei Europene, în acest dialog urmând să fie implicați reprezentanții asociațiilor care promovează drepturile artiștilor.

Prevederile controversate sunt incluse în proiectul de Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, precum și privind unele măsuri de reorganizare a unor autorități publice din domeniul culturii.

Proiectul de act normativ preia în legislația națională normele europene și a fost finalizat în urma dialogului cu reprezentanții Comisiei Europene, din punctul de vedere al Executivului.

Concret, prin proiectul de ordonanță de urgență, Ministerul Culturii a propus înlocuirea licenței colective extinse aplicată în prezent pentru muzica ambientală, concerte și spectacole cu licențierea individuală, pentru ca fiecare autor să poată decide cu privire a difuzarea operelor sale.

Ministrul Culturii, András István Demeter, a spus că în industria muzicală europeană, licențierea individuală este o practică obișnuită, iar autorii trebuie să poată alege în mod liber între gestiunea individuală (direct sau prin impresari), organismele de gestiune colectivă (OGC) și entitățile de gestiune independentă (EGI).

De cealaltă pare, reprezentanții asociațiilor artistice nu au fost de acord cu această propunere, argumentând că o astfel de modificare ar favoriza neplata drepturilor de autor de către anumite sectoare economice și ar crește birocrația, efecte care vor fi resimțite de artiști.

Legat de acest subiect, reprezentanții Guvernului și cei ai artiștilor au discutat și agreat soluția de a fi instituită o metodologie unică și desemnat un singur organism comun de colectare în cazul comunicării publice a operelor în scop ambiental.

Principiile acestei metodologii și criteriile desemnării acestui unic organism vor fi stabilite prin dialog, mai arată sursa citată.

Având în vedere punctele de vedere contradictorii, premierul Ilie Bolojan a cerut Ministerului Culturii să reia consultările pe tema proiectului de Ordonanță de Urgență cu reprezentanții Comisiei Europene, în acest dialog urmând să fie implicați reprezentanții asociațiilor care promovează drepturile artiștilor.

Proiectul de act normativ va reveni la Guvern, pentru analiză și aprobare, într-o formă ce va fi agreată atât cu partenerii europeni, cât și cu sectorul căruia i se adresează aceste reglementări și care ar trebui să fie principalul beneficiar al legislației.

La consultările de luni, de la Palatul Victoria, au participat, din partea Guvernului, premierul Ilie Bolojan, vicepremierii Oana Gheorghiu, Marian Neacșu, Tánczos Barna, și ministrul Culturii, András István Demeter.

Pe de altă parte, potrivit Agerpres, pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de joi, apare ordonanța privind reorganizarea Ministerului Culturii prin fuziune prin absorbție cu Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA), organ de specialitate al administrației publice centrale în subordinea Guvernului, cu personalitate juridică, care se desființează.

