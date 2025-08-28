Legea mirosurilor 2025: Normele de aplicare, puse în dezbatere publică, la 5 ani de la adoptare. Ce prevede

Legea mirosurilor 2025: Operatorii economici care generează mirosuri neplăcute vor fi sancționați. Ministerul Mediului a pus în dezbatere publică normele de aplicare ale Legii Mirosurilor, la 5 ani după adoptare.

„Legea Mirosurilor” adoptată în 2020 ar putea deveni, în sfârșit, aplicabilă. Ministerul Mediului a lansat în consultare publică normele de aplicare pentru Legea nr. 123/2020, act normativ care modifică și completează OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului și care vizează gestionarea și reducerea disconfortului olfactiv.

Deși legea a fost promulgată încă din iulie 2020, aplicarea sa a fost blocată până acum din lipsa normelor, care ar fi trebuit elaborate de Ministerul Mediului, în colaborare cu Ministerul Sănătății, în cel mult 180 de zile.

În absența acestora, responsabilitatea operatorilor economici care poluează olfactiv a rămas doar teoretică.

Legea mirosurilor 2025: obligațiile firmelor

Potrivit normelor puse în dezbatere publică, firmele care desfășoară activități generatoare de mirosuri vor fi obligate să elaboreze un plan de gestionare a disconfortului olfactiv, parte a autorizației integrate de mediu.

Documentul trebuie să includă identificarea surselor de miros, stabilirea unor puncte de control, proceduri de gestionare a plângerilor cetățenilor, precum și desemnarea unor responsabili pentru implementarea măsurilor.

Normele stabilesc și metodologia de evaluare a disconfortului olfactiv, bazată atât pe metode obiective – cum este olfactometria dinamică –, cât și pe metode subiective, între care se numără „jurnalul de mirosuri” completat de cetățenii expuși.

Evaluarea se va face după criteriile FIDOL – frecvență, intensitate, durată, ofensivitate și locație.

Care sunt factorii FIDOL:

Frecvența – cât de des apare mirosul

Intensitatea – cât de puternic este perceput mirosul pe o scară de la 0 la 6

Durata – perioada de timp în care persistă mirosul

Ofensivitatea – caracterul neplăcut al mirosului (tonul hedonic), măsurat de pe o scară de la -4 pentru mirosuri extrem de neplăcute, precum carnea putrezită la +4 pentru mirosuri extrem de plăcute, precum cel de pâine proaspătă

Locația – tipul de zonă și sensibilitatea receptorilor

„Legea mirosului există de mai mulți ani, dar este inaplicabilă pentru că nu are normele de punere în aplicare. Am colaborat cu Ministerul Sănătății și am format un grup pentru a găsi cea mai bună variantă de lucru.

Punem aceste documente astăzi în consultare publică și cei care ne poluează și ne fac să nu putem deschide geamul la propria noastră casă vor plăti!

Observațiile cetățenilor și ale tuturor entităților sunt extrem de importante și sunt sigură că forma finală a acestor acte normative va fi una coerentă, corectă și ambițioasă, astfel încât protejarea sănătății umane și a mediului să fie pe primul loc”, a declarat ministra mediului, apelor și pădurilor, Diana Anda Buzoianu.

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite observații și propuneri în termen de 30 de zile de la publicarea proiectului pe site-ul Ministerului Mediului.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News