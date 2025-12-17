Legea privind plata pensiilor private, votată la Senat fără ”discriminările” reclamate de AUR

Proiectul Legii privind plata pensiilor private a fost votat, miercuri, cu majoritate de voturi, de plenul Senatului, prima cameră sesizată, pentru a-l armoniza conform deciziei obligatorii a Curții Constituționale a României.

Proiectul a fost adoptat fără prevederile atacate de AUR la Curtea Constituțională. Inițial, legea prevedea că bolnavii de cancer își pot retrage toți banii deodată de la Pilonul 2, dar AUR a atacat prevederea pe motiv de discriminare.

Curtea a decis, pe 25 noiembrie, că această diferențiere nu se bazează pe criterii obiective, întrucât alte afecțiuni grave nu beneficiau de aceeași abordare.

În motivarea deciziei, CCR a arătat că regula generală, plata a maximum 30% din sumă într-o singură tranșă, restul fiind achitat lunar pe cel puțin opt ani, este constituțională.

Senatorii și-au exprimat, miercuri, a doua oară, votul asupra proiectului Legii privind plata pensiilor private, după ce comisiile de specialitate au dat raport de admitere, după excluderea aliniatului considerat neconform legii fundamentale a statului de către CCR, potrivit Mediafax.

Este vorba de Comisia pentru muncă, familie și protecție socială și de Comisia de constituționalitate și Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital ale Senatului.

La CCR proiectul adoptat fusese atacat de judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) și de parlamentarii Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), dar a fost declarat constituțional, cu excepția unui alinia.

Este vorba de un amendament inclus de colegii senatori din Comisia de muncă, care ar fi permis ca bolnavii de cancer să fie exceptați de la norma de a încasa o tranșă unică de cel mult 30% din activ.

Decizia CCR din 25 noiembrie este definitivă și general obligatorie.

La ședința în format hibrid de miercuri, dintre cei 95 de senatori prezenți au votat pentru 66, împotrivă, 27 și au fost două abțineri, conform rezultatelor în timp real din plen.

