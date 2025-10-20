Connect with us

Legenda kickbox-ului mondial, Semmy Schilt, vine la Alba Iulia. Va fi invitat special și antrenor la gala Cezar Fight Championship

Publicat

acum O oră

Luptătorul Semmy Schilt, deținător a cinci centuri mondiale în circuitul K-1 (cel mai puternic circuit de kickbox care a existat) și campion mondial în Glory, vine la Alba Iulia. 

Schilt va fi invitat special al galei de kickbox, Cezar Fight Champinship, în luna decembrie. Mai exact în data de 13 decembrie, la Pavilion Mercur, va avea loc o nouă gală profesionistă de kickbox.

În cadrul galei, Semmy Schilt va fi invitat special, dar și antrenor. Acesta va avea un luptător care va lupta în ringul CFC.

”Este o onoare pentru noi să anunțăm că vom avea o legendă a sportului pe care îl reprezentăm la Alba Iulia. Semmy Schilt va fi prezent la gala CFC ca invitat special, dar și ca antrenor. Acesta va avea un sportiv care va lupta în cadrul galei.

De asemenea alături de el va fi prezent și maestrul Horia Rădulescu, care i-a fost antrenor lui Schilt pentru o perioadă de timp. Vă așteptăm la gala unde cei prezenți vor avea ocazia să interacționeze cu o legendă a sportului de contact”, a declarat pentru alba24.ro, Alin Moldovan, promotor al galei CFC.

sursă foto: Youtube, captură de ecran.

