Leonide 2025: Când are loc ploaia spectaculoasă de ”stele căzătoare” de meteori și când putem vedea cei mai mulți meteori pe oră

Leonide 2025: Observatorii din întreaga lume pot vedea ploaia anuală de meteori care își atinge apogeul în această săptămână.

Fenomenul va fi vizibil în perioada 6–30 noiembrie 2025, dar apogeul are loc în noaptea dintre 17 și 18 noiembrie, când pot fi observate între 10 şi 15 meteori pe oră, în condiții ideale.

Această ploaie de stele își are originea în resturile cometei 55P/Tempel-Tuttle.

Particulele de praf rămase pe orbita cometei pătrund în atmosfera Pământului cu o viteză impresionantă, chiar până la 70 de kilometri pe secundă și, la contactul cu aerul, se încălzesc până la incandescență, lăsând în urmă dâre luminoase.

„Spectacolul ceresc al Leonidelor se desfășoară între 6 și 30 noiembrie, însă punctul de interes rămâne în noaptea de 17 spre 18 noiembrie, la ora 20:00, când roiul de meteori atinge vârful de activitate”, a a spus Digi24.ro.

Denumirea „Leonide” provine de la constelația Leului („Leo”), deoarece radiantul — adică punctul din care par să vină meteorii — se află în acea zonă a cerului.

Anul 2025 aduce condiții bune pentru observare: lumina Lunii va fi redusă (doar ~9%), ceea ce facilitează vizibilitatea meteorilor chiar și fără un echipament special.

În anumiți ani, ploaia de meteori poate fi și mai spectaculoasă. Leonidele sunt cunoscute pentru producerea ocazională de furtuni meteorice extraordinare, cu cel puțin 1.000 de meteoriți pe oră. Ultima furtună de meteoriți Leonide a fost în 2002, transmite CNN.

Cu toate acestea, una dintre cele mai memorabile furtuni a avut loc în 1966, când „am trecut chiar prin centrul unuia dintre curenții Leonidelor, iar ratele au fost estimate la 40 de meteoriți pe secundă”, a declarat Robert Lunsford, reprezentant al Societății Americane de Meteori, citat de CNN.

Acea furtună a avut o activitate meteorică atât de răspândită pe cer încât meteorii păreau să cadă ca ploaia.

Activitatea meteorică ridicată coincide cu momentul în care cometa 55P/Tempel-Tuttle ajunge la periheliu – cea mai mică apropiere pe orbită față de soare.

Cometei îi ia 33 de ani să orbiteze soarele, așa că ploile de meteoriți Leonide mai mari – și uneori furtunile – tind să apară aproximativ la fiecare 33 de ani.

Pentru ca o furtună să se producă, Pământul trebuie să treacă printr-o parte densă a resturilor cometei în timpul periheliului, dar uneori planeta noastră doar ating periferia.

Leonidele. Cum pot fi observate

Micile particule de praf întră cu viteză mare în atmosferă (71 km/s sau 255.600 km/h). Prin frecarea cu aerul, fac ca acesta să emită lumină.

Vedem astfel dâre luminoase care durează o fracțiune de secundă. Astronomii le numesc „meteori”, iar publicul „stele căzătoare”, potrivit astro-urseanu.ro

Fenomenele astronomice se urmăresc cel mai bine din locurile cu cer curat, lipsit de lumini artificiale.

Un loc bun este și la marginea orașelor mari. În zonele cu cer curat, se pot vedea maxim 15 de meteori pe oră. Din orașe se vor vedea foarte puține stele căzătoare.

