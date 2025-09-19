Connect with us

Let’s Do It, România la Alba Iulia: Detalii oferite de organizatori

acum 55 de secunde

Alba Iulia găzduiește sâmbătă, 20 septembrie 2025, o nouă ediție a Zilei de Curățenie Națională, prima recunoscută prin lege (Legea nr. 266/2024). Evenimentul marchează și 15 ani de Let’s Do It, România.

Peste 150.000 de voluntari din toate județele s-au înscris deja sub mesajul: „Prietenul la curățenie se cunoaște”.

„Dragi albaiulieni, dragi voluntari, vă invit cu drag să ni vă alăturați pe 20 septembrie la Ziua de Curățenie Națională! Împreună putem demonstra că Alba este un județ unit, responsabil și prietenos cu natura. Vă așteptăm să arătăm încă o dată că prietenul la curățenie se cunoaște!” a transmis Laura Brădilă – coordonator județean Alba al ”Let’s Do It, România!”

Punctele de întâlnire la nivel național pot fi accesate AICI.

Detalii pentru Alba Iulia

  • Ora întâlnirii: 09:30
  • Locație pentru întâlnire: parcarea exterioară Dedeman
  • Zone de ecologizare: Zona Incov și zona stației de transformare electrică (după Centrul de Conferințe „Gheorghe Șincai”)
  • Durata: aproximativ 4 ore

Voluntarii vor primi saci, mănuși și apă, iar la începutul activității vor fi prezentate normele de siguranță.

Înscrierile sunt deschise pentru toți locuitorii județului Alba pe platforma app.letsdoitromania.ro.

Acțiunea este suținută și în acest an de instituții partenere locale, transmit organizatorii: Instituția Prefectului, Consiliul Județean, Primăria Alba Iulia, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Alba, Inspectoratul de Jandarmi Alba, Garda de Mediu Alba, Direcția de Sănătate Publică Alba (DSP), Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba (SGA), Ocoalele Silvice Alba, APM Alba, Crucea Roșie – Filiala Alba, precum și instituții de învățământ și ONG-uri.

Până acum, și-au anunțat participarea la Ziua de Curățenie Națională următoarele orașe și comune:

  • Albac, Almașu Mare, Aiud, Alba Iulia, Abrud, Baia de Arieș, Bistra, Câmpeni, Cut, Cugir, Daia Română, Doștat, Gârda de Sus, Lupșa,Ocna Mureș, Pianu, Roșia de Secaș, Roșia Montană, Săliștea, Sântimbru, Scărișoara, Șona, Șpring, Teiuș, Valea Lungă, Zlatna.

Organizatorii așteaptă în continuare înscrierea altor instituții și organizații, iar participarea cât mai numeroasă este foarte importantă pentru succesul Zilei de Curățenie Națională.

