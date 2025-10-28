Liber la concerte și festivaluri. Guvernul a modificat OUG care bloca organizarea evenimentelor publice

Liber la concerte și festivaluri: Guvernul a modificat ordonanța de urgență 52/2025, care viza reducerea anumitor cheltuieli ale administrațiilor publice.

Ministerul Culturii a anunțat că noul act va permite cheltuielile efectuate din donații și sponsorizări ori cheltuielile de la evenimentele speciale (festivaluri de artele spectacolului, evenimente de diplomație culturală, târguri de carte, expoziții, bienale etc.).

„Noul act normativ exceptează de la dispozițiile imperative de interzicere a angajării de cheltuieli din fondurile publice, prevăzute la alin. (1), și de la cele privind plafonarea cheltuielilor, prevăzute la alin. (2), cheltuielile efectuate din donații și sponsorizări, cele necesare pentru producerea, exploatarea, valorificarea de bunuri culturale, artistice, literare, editoriale sau cinematografice, de protejare, conservare, cercetare și promovare a bunurilor de patrimoniu cultural, sau în cadrul evenimentelor sociale, organizate în acord cu misiunea publică”, se arată într-un comunicat al Ministerului Culturii.

Astfel, în limita bugetului aprobat, instituțiile publice care organizează și desfășoară activități în domeniul culturii și/sau oferă servicii cultural-artistice, indiferent de forma de finanțare și subordonare, pot efectua cheltuieli potrivit dispozițiilor aplicabile ale OG nr. 51/1998, potrivit Legii nr. 186/2003 și ale Legii nr. 422/2001 și, după caz, potrivit angajamentelor cuprinse în contractele de management încheiate cu autoritatea tutelară.

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 52/2025 interzicea instituțiilor și autorităților publice locale, să finanțeze organizarea de evenimente culturale sau comunitere cum ar fi festivaluri, concerte, competiții locale, festivități și sărbători tematice.

Ordonanța prevedea o interdicție pentru utilizarea fondurilor publice, precum și a celor provenite din donații și sponsorizări în finanțarea organizării de evenimente culturale sau comunitare,

Această ordonanță viza toate instituțiile, indiferent de modul de finanțare sau de subordonare și punea organizarea Zilei Naționale la Alba Iulia sub semnul întrebării.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News