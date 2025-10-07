Connect with us

Administrație

Licitație ”cu scântei” la Alba Iulia: Mai multe firme se luptă pentru un contract de peste 2,5 milioane de lei. Faza pe instanță

Publicat

acum 46 de secunde

Mai multe firme se bat în instanță și la CNSC pentru un contract de peste 2,5 milioane de lei din partea Primăriei Municipiului Alba Iulia. Mai exact este vorba despre un proiect de amplasare a 15 stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Alba Iulia. 

Deși licitația a fost lansată în urmă cu aproape un an, pe 27 noiembrie, încă nu a fost declarat un câștigător, deoarece companiile participante la licitație au formulat contestații. 

Este vorba despre trei firme: Next Generation Technologies S.R.L, General Security S.R.L, Evgo Green Motion S.R.L și două asocieri: Flash Lightning Services S.R.L. cu Ago Proiect Engineering S.R.L. și Scope Systems S.R.L. – Urban Scope S.R.L.

În urma ofertelor depuse au apărut și primele contestații. Deși trebuia desemnat un câștigător la jumătatea anului 2025, în data de 16 iunie 2025, procedura nu va fi terminată prea curând.

Faza pe contestații

Încă din luna iunie firmele au început să facă contestații. Mai exact au depus contestații asupra licitației la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC).

În data de 11 septembrie 2025, CNSC a dat o decizie favorabilă după ce trei dintre firmele implicate au depus contestații.

Ce au contestat firmele la CNSC

General Security a cerut ”anularea raportului procedurii si a comunicării privind rezultatul procedurii prin care autoritatea contractantă a reţinut că oferta
General Security se afla pe locul 4”.

Next Generation Technologies S.R.L a solicitat ”declararea ofertelor depuse de către ofertantul Evgo Green Motion S.R.L. ca fiind neconfidențiale, din cauza lipsei documentelor probatorii”.

De asemenea au cerut acces la dosarul achiziției, ”dar și obligarea autorității contractante la reevaluarea ofertelor și declararea ca fiind inadmisibile a ofertelor depuse de către Evgo Green Motion S.R.L”.

Ago Proiect Engineering S.R.L. a cerut anularea raportului prin prin care Primăria Alba Iulia ”a reținut că ofertele depuse de către Evgo Green Motion S.R.L., Next Generation Technologies S.R.L., General Security S.R.L. și Scope Systems S.R.L. – Urban Scope S.R.L. sunt conforme”. A mai cerut și acces la dosarele ofertelor depuse de firmele menționate anterior și reevaluarea ofertelor.

Ce a decis CNSC

Admite contestațiile formulate de General Security S.R.L, Next Generation Technologies S.R.L. și Ago Proiect Engineering S.R.L. (dosar nr. 2402/2025), în contradictoriu cu Municipiul Alba Iulia, în calitate de autoritate contractantă, și anulează raportul procedurii nr. 69898/16.06.2025.

Obligă autoritatea contractantă la reevaluarea și reclarificarea (unde este cazul) ofertelor Evgo Green Motion S.R.L., Next Generation Technologies S.R.L., asocierii Flash Lighting Services S.A. – Ago Proiect Engineering S.R.L., General Security S.R.L. și asocierii Scope Systems S.R.L. – Urban Scope S.R.L., cu respectarea celor ce preced, a legislației privind achizițiile publice și a cerințelor din documentația de atribuire, în termen de 15 zile de la primirea deciziei.

Faza pe instanțe

După ce CNSC a admis contestațiile una dintre firme a formulat o acțiune în instanță. Drept urmare un dosar a fost înregistrat pe rolul Curții de Apel Alba Iulia în data de 6 octombrie 2025.

Un termen în dosar va avea loc pe 15 octombrie 2025.

Pentru ce se luptă firmele: 15 stații de încărcare

Primăria vrea să amplaseze în oraș, 15 stații de reîncărcare a mașinilor electrice.  Fiecare dintre acestea va putea asigura încărcarea simultată a două mașini, la o putere de 22 kW respectiv 50 kW. Valoarea totală a contractului este estimată la 2.521.008,4 lei, fără TVA, iar banii sunt din PNRR.

Locațiile propuse pentru cele 15 stații 

  • Parcarea de pe – B-dul 1 Decembrie 1918
  • Parcarea de pe B-dul Revoluției 1918
  • Parcarea de pe strada Septimiu Severus
  • Parcarea de pe B-dul Republicii (Bazin Olimpic)
  • Parcarea de pe strada Crisan (Arhiva)
  • Parcarea de pe strada Iașilor
  • Parcarea de pe strada București
  • Parcarea de pe strada Trandafirilor
  • Parcarea de pe strada Vasile Alexandri (parcare hotel militar)
  • Parcarea din Piața Consiliul Europei
  • Parcare Stadion Micești
  • Parcarea de pe strada Mitropolit Alex Sterca Șuluțiu
  • Parcarea de pe strada Francisca
  • Parcarea de pe Calea Moților (zona Kaufland)
  • Parcarea de pe strada Brândușei (între Strada Lalelelor si Bulevardul 1 Decembrie 1918)
Etichete:
Avatar Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Administrațieacum 46 de secunde

Licitație ”cu scântei” la Alba Iulia: Mai multe firme se luptă pentru un contract de peste 2,5 milioane de lei. Faza pe instanță
zapada iarna ninsoare
Evenimentacum O oră

Prognoza pentru iarna 2025-2026: Combinația de factori climatici globali sugerează revenirea unei ierni clasice
Evenimentacum 2 ore

Avertismentul Bitdefender: Reclamele înșelătoare de pe Facebook s-au mutat și pe YouTube și Google. Recomandări pentru cetățeni
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 6 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 46 de secunde

Licitație ”cu scântei” la Alba Iulia: Mai multe firme se luptă pentru un contract de peste 2,5 milioane de lei. Faza pe instanță
Administrațieacum 5 ore

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată o stradă din Alba Iulia, aflată în curs de asfaltare, când plouă. De ce sunt nemulțumiți locuitorii
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Modificare la legea achizițiilor publice
Economieacum 7 ore

Atenționare ASF: tentative de fraudă în numele unor instituții de pe piața de capital
Economieacum 7 ore

Ce dobândă plătești la un credit pe 30 de ani, în România. Economistul Radu Georgescu: De 4 ori mai mult decât în Bulgaria
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 24 de ore

Florin Roman: aviz favorabil la comisie pe ”Legea PNRR”. Cum ar putea continua investițiile pentru care nu sunt începute lucrările
zile libere 2025
Evenimentacum o zi

Varianta susținută de PSD în reforma administrației locale: primarii vor putea decide dacă fac concedieri sau reduc salarii
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 6 ore

CSM Unirea Alba Iulia – Unirea Sântana, vineri pe Stadion ”Cetate”. Echipa a înscris 23 de goluri în acest sezon: top marcatori
Evenimentacum 11 ore

FOTO: Alexandru Sibișan, judoka CS Unirea Alba Iulia, locul 1 la Turneul Internațional ”Memorialul Aurel Cîmpeanu”
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 23 de ore

Performanță: medicul Teodor Holhoș din Alba, finalist la un concurs de triatlon din Spania. 15 ore de competiție, fără abandon
Actualitateacum 23 de ore

Ambasada României în SUA: Actorul american John Malkovich este aproape jumătate român
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 ore

Avertismentul Bitdefender: Reclamele înșelătoare de pe Facebook s-au mutat și pe YouTube și Google. Recomandări pentru cetățeni
laureati premiul nobel fizică
Actualitateacum 3 ore

Premiul Nobel pentru Fizică 2025: Cine sunt cei trei câștigători și ce descoperire au făcut
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

dsp alba directia de sanatate publica
Evenimentacum 5 ore

DSP Alba: Situația cazurilor de gripă, infecții respiratorii și pneumonii din județ, în prima săptămână din luna octombrie
dr. holhos
Evenimentacum 5 ore

Comunicat: Ochelari, lentile de contact sau operație cu laser? Cele mai potrivite soluții pentru o vedere bună
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 11 ore

Bani pentru școli de la Ministerul Educației. Ce activități vor putea fi organizate pentru elevi în următoarea perioadă
Ziua Mondială a Educației
Educațieacum 3 zile

Ministerul Educației, precizări oficiale legate de reducerea numărului de posturi: Nu sunt afectați titularii
Mai mult din Educatie