Licitație ”cu scântei” la Alba Iulia: Mai multe firme se luptă pentru un contract de peste 2,5 milioane de lei. Faza pe instanță

Mai multe firme se bat în instanță și la CNSC pentru un contract de peste 2,5 milioane de lei din partea Primăriei Municipiului Alba Iulia. Mai exact este vorba despre un proiect de amplasare a 15 stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Alba Iulia.

Deși licitația a fost lansată în urmă cu aproape un an, pe 27 noiembrie, încă nu a fost declarat un câștigător, deoarece companiile participante la licitație au formulat contestații.

Este vorba despre trei firme: Next Generation Technologies S.R.L, General Security S.R.L, Evgo Green Motion S.R.L și două asocieri: Flash Lightning Services S.R.L. cu Ago Proiect Engineering S.R.L. și Scope Systems S.R.L. – Urban Scope S.R.L.

În urma ofertelor depuse au apărut și primele contestații. Deși trebuia desemnat un câștigător la jumătatea anului 2025, în data de 16 iunie 2025, procedura nu va fi terminată prea curând.

Faza pe contestații

Încă din luna iunie firmele au început să facă contestații. Mai exact au depus contestații asupra licitației la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC).

În data de 11 septembrie 2025, CNSC a dat o decizie favorabilă după ce trei dintre firmele implicate au depus contestații.

Ce au contestat firmele la CNSC

General Security a cerut ”anularea raportului procedurii si a comunicării privind rezultatul procedurii prin care autoritatea contractantă a reţinut că oferta

General Security se afla pe locul 4”.

Next Generation Technologies S.R.L a solicitat ”declararea ofertelor depuse de către ofertantul Evgo Green Motion S.R.L. ca fiind neconfidențiale, din cauza lipsei documentelor probatorii”.

De asemenea au cerut acces la dosarul achiziției, ”dar și obligarea autorității contractante la reevaluarea ofertelor și declararea ca fiind inadmisibile a ofertelor depuse de către Evgo Green Motion S.R.L”.

Ago Proiect Engineering S.R.L. a cerut anularea raportului prin prin care Primăria Alba Iulia ”a reținut că ofertele depuse de către Evgo Green Motion S.R.L., Next Generation Technologies S.R.L., General Security S.R.L. și Scope Systems S.R.L. – Urban Scope S.R.L. sunt conforme”. A mai cerut și acces la dosarele ofertelor depuse de firmele menționate anterior și reevaluarea ofertelor.

Ce a decis CNSC

Admite contestațiile formulate de General Security S.R.L, Next Generation Technologies S.R.L. și Ago Proiect Engineering S.R.L. (dosar nr. 2402/2025), în contradictoriu cu Municipiul Alba Iulia, în calitate de autoritate contractantă, și anulează raportul procedurii nr. 69898/16.06.2025.

Obligă autoritatea contractantă la reevaluarea și reclarificarea (unde este cazul) ofertelor Evgo Green Motion S.R.L., Next Generation Technologies S.R.L., asocierii Flash Lighting Services S.A. – Ago Proiect Engineering S.R.L., General Security S.R.L. și asocierii Scope Systems S.R.L. – Urban Scope S.R.L., cu respectarea celor ce preced, a legislației privind achizițiile publice și a cerințelor din documentația de atribuire, în termen de 15 zile de la primirea deciziei.

Faza pe instanțe

După ce CNSC a admis contestațiile una dintre firme a formulat o acțiune în instanță. Drept urmare un dosar a fost înregistrat pe rolul Curții de Apel Alba Iulia în data de 6 octombrie 2025.

Un termen în dosar va avea loc pe 15 octombrie 2025.

Pentru ce se luptă firmele: 15 stații de încărcare

Primăria vrea să amplaseze în oraș, 15 stații de reîncărcare a mașinilor electrice. Fiecare dintre acestea va putea asigura încărcarea simultată a două mașini, la o putere de 22 kW respectiv 50 kW. Valoarea totală a contractului este estimată la 2.521.008,4 lei, fără TVA, iar banii sunt din PNRR.

Locațiile propuse pentru cele 15 stații

Parcarea de pe – B-dul 1 Decembrie 1918

Parcarea de pe B-dul Revoluției 1918

Parcarea de pe strada Septimiu Severus

Parcarea de pe B-dul Republicii (Bazin Olimpic)

Parcarea de pe strada Crisan (Arhiva)

Parcarea de pe strada Iașilor

Parcarea de pe strada București

Parcarea de pe strada Trandafirilor

Parcarea de pe strada Vasile Alexandri (parcare hotel militar)

Parcarea din Piața Consiliul Europei

Parcare Stadion Micești

Parcarea de pe strada Mitropolit Alex Sterca Șuluțiu

Parcarea de pe strada Francisca

Parcarea de pe Calea Moților (zona Kaufland)

Parcarea de pe strada Brândușei (între Strada Lalelelor si Bulevardul 1 Decembrie 1918)

