Lipsa domiciliului de pe noile CI împiedică studenții să beneficieze de reducerea la transport. ANOSR cere modificarea normelor

Lipsa domiciliului de pe noile CI împiedică studenții să beneficieze de reducerea la transport. Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) propune modificări ale Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar şi cu metroul pentru studenți, ca urmare a eliminării informațiilor cu privire la domiciliu de pe noua carte de identitate.

ANSOR a înaintat marți, 16 septembrie, către Ministerul Educației, solicitări de modificare a Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar şi cu metroul pentru studenţi, ca urmare a eliminării informațiilor cu privire la domiciliu de pe noua carte de identitate.

„Pe fondul adoptării O.U.G. nr. 156/2024 care limitează aplicarea reducerii de 90% pentru transportul intern feroviar și auto destinat studenților exclusiv pe ruta dintre centrul universitar și localitatea de domiciliu, au fost aduse modificări prin H.G. nr. 535/2025 ale Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar şi cu metroul pentru studenţi, adoptate prin H.G. 811/2023, în acest moment fiind nevoie, pentru a beneficia de reducerea de 90%, ca studenții să prezinte la casele de bilete cartea de identitate, pentru a face dovada localității de domiciliu, alături de legitimația de transport, pentru a fi identificat centrul universitar.

Având în vedere faptul că noile cărți de identitate nu mai prezintă informații referitoare la localitatea de domiciliu, actuala formă a cadrului normativ împiedică studenții care posedă noul document de identitate în procesul de achiziționare a biletelor de transport cu reducerea de 90%, neputând face dovada localității de domiciliu, întrucât aceste date nu mai există în formă scrisă pe respectivul act”, au transmis reprezentanții studenților.

ANSOR a solicitat astfel introducerea unei alternative pentru verificarea domiciliului studenților care posedă o carte de identitate nouă, precum certificatul privind domiciliul și reședința, eliberat pe baza datelor înregistrate în Registrul Național de Evidență a Persoanelor, fiind o variantă facilă, acest certificat putând fi eliberat în format digital.

Totodată, ANOSR subliniază necesitatea accelerării procesului de actualizare a normelor și solicită integrarea cu celeritate a amendamentelor propuse până la începutul anului universitar, pentru a preveni apariția oricăror dificultăți.

