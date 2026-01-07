Lista telefoanelor pe care nu va mai funcționa WhatsApp în 2026. Sunt vizate modele de iPhone, Samsung, Huawei, HTC și LG

Lista telefoanelor pe care nu va mai funcționa WhatsApp în 2026: aplicația nu va mai fi disponibilă pe mai multe modele mai vechi de iOS și Android.

Scopul acestei decizii este de a prioritiza securitatea și de a îmbunătăți performanța aplicației.

Dispozitivele cu sisteme de operare mai vechi decât iOS 15.1 și Android 5.0 vor fi afectate.

Acestea pot include modele de telefoane mobile precum iPhone 5 sau Samsung Galaxy S3.

Pentru a evita pierderea informațiilor, datelor, imaginilor și a altor fișiere, este recomandabil să faceți o copie de rezervă a datelor pentru a asigura continuitatea serviciului în 2026.

Lista telefoanelor pe care nu va mai funcționa WhatsApp în 2026

Măsura afectează anumite dispozitive care nu numai că au aceste versiuni, dar și o capacitate de memorie mai mică.

Pentru iPhone, sunt afectate următoarele modele:

iPhone 5.

iPhone 5c.

iPhone 5s.

iPhone 6.

iPhone 6 Plus.

Pentru dispozitivele Android:

HTC One M8.

Samsung Galaxy Note 2.

Galaxy S3.

Galaxy S4 mini.

LG G3.

LG Optimus L7 II.

LG Nexus 4.

Huawei Ascend Mate.

Telefoane pe care WhatsApp nu va mai funcționa din 2026. Ce se poate face?

Nu există o soluție reală pentru acest lucru, dar există măsuri pe care le puteți lua pentru a păstra toate informațiile de pe dispozitivul dvs., inclusiv date, chat-uri, fotografii sau orice fișiere relevante, potrivit blanquivioletas.com.

Este recomandabil să faceți o copie de rezervă a WhatsApp, care vă va permite să o reinstalați pe un dispozitiv nou și să păstrați informațiile exact așa cum le-ați lăsat pe telefonul anterior.

Ce versiuni de sisteme de operare vor fi afectate?

Aplicația nu va mai fi compatibilă cu toate dispozitivele care utilizează iOS 15.1 sau versiuni anterioare și Android 5.0 sau versiuni anterioare.

Aceasta include modele precum iPhone 5, iPhone 6, Samsung Galaxy S3 și LG G3, printre altele.

