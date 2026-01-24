LIVE: Mica Unire, sărbătorită la Alba Iulia. Ceremonie, slujbă religioasă, moment artistic și Hora Unirii interpretată de fanfară

Ziua Unirii Principatelor Române - Mica Unire este sărbătorită sâmbătă, 24 ianuarie, la Alba Iulia. Sunt organizate activități pe esplanada Sălii Unirii, la Statuia Ecvestră Mihai Viteazul.

Ceremonia a început cu prezentarea onorului, salutul drapelului de luptă și intonarea Imnului Național al României.

A urmat o slujbă religioasă, oficiată în amintirea făuritorilor Unirii din 1859.

Au fost prezentate semnificațiile sărbătorii, iar elevii Colegiului Național Militar "Mihai Viteazul" din Alba Iulia au prezentat un moment artistic.

Ceremonia s-a încheiat cu Hora Unirii interpretată de fanfara Centrului de Cultură ”Augustin Bena” Alba Iulia.

La eveniment au participat, printre alții, reprezentanți ai Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba, Consiliului Judeţean Alba, Primăriei municipiului Alba Iulia, membrii Parlamentului României și Parlamentului European din județul Alba, reprezentanți ai Arhiepiscopiei Ortodoxă Română, Arhiepiscopia Romano - Catolică, reprezentanți ai cultelor religioase, unităților militare (M.Ap.N., M.A.I.) din Garnizoana Alba Iulia, Direcției Regionale de Informații ”Transilvania Sud” Sibiu, Direcției Județene de Telecomunicații Speciale Alba, Cercului Militar Alba Iulia, Universității ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, asociațiilor veteranilor și cadrelor militare în rezervă și în retragere.

