LIVE-VIDEO: Călin Georgescu a ajuns la Alba Iulia. A fost așteptat de sute de oameni, în zona Monumentului Unirii

Publicat

acum O oră

Călin Georgescu a ajuns luni dimineața la Alba Iulia. Încă de la primele ore ale dimineții, acesta a fost așteptat de un număr mare de oameni, veniți din toată țara, cu steaguri, cu icoane în vârf de băț, dar și cu pancarte cu „Turul 2 înapoi”. 

Imediat după ce Călin Georgescu a coborât din mașină, un cetățean care purta o pancartă i-a strigat „Marș la Moscova!”. Acesta a fost imediat îndepărtat de către susținătorii lui Georgescu. Mai apoi, flancat de mai mulți bodyguarzi, Călin Georgescu a înaintat cu greutate prin mulțime, spre zona scenei amenajată la Monumentul Unirii. Acesta a fost primit cu pâine și sare.

Cei prezenți au spus mai apoi rugăciunea „Tatăl nostru”.

Potrivit organizatorilor, Călin Georgescu va depune o coroană de flori la Monumentul Unirii, finalizat în 2018 și considerat un omagiu adus celor care au realizat Marea Unire, act hotărât la Alba Iulia, la 1 Decembrie 1918.

„Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 ne spune limpede: dreptatea lui Dumnezeu se împlinește doar atunci când un popor își asumă lupta, demnitatea și sacrificiul. (…) 1 Decembrie 1918 este reîntregirea ființei noastre și nu doar o simplă rectificare administrativă a unei nedreptăți istorice. România trebuie să fie nu doar simplă geografie ci să devină nou o istorie vie”, a spus Călin Georgescu.

Astăzi, 1 Decembrie 2025, nu simt bucurie ci durere. Sunt cutremurat să văd că oamenii așteaptă să bifeze o anumită zi. În fiecare zi trebuie să fie Ziua Națională. Sufletul și sufletul românesc nu sunt de vânzare. (…)

Trebuie să ne luăm soarta în mâini și să înțelegem că fără Iisus Hristos nu facem nimic. (…) Astăzi România a ajuns la cel mai jos punct. Oamenii au devenit de două feluri. Oameni care au preț și oameni care au valoare. Astăzi, acum, e momentul ca fiecare dintre noi să decidă ce fel de viață și ce fel de Românie își dorește. (…)

Corabia România se scufundă, iar celor de azi nu le pasă. Celor de ieri le-a păsat, le-a păsat de patrie (…). Nu reforma politică salvează țara ci renașterea duhovnicească, familia creștină, iubirea de Hristos (…)

Mă adresez acum dușmanilor mei, cei care mă persecută și mă prigonesc și le mulțumesc, pentru că datorită lor am învățat că în această lume omul nu are niciun vrășmaș în afară de sine însuși (…).

Mă adresez acum vouă, români din țară și de pretutindeni, nădăjduiesc că sub această resemnare, mocnește în voi focul sacru al demnității strămoșești, putere pe care niciun sacrificiu, nicio suferință nu o poate stinge.

Vă chem azi la cea mai mare luptă de până acum. Lupta cu dușmanii interiori, cu amorțeala morală care este singere treptată a conștiinței, cu frica care este mai mare decât libertatea, cu așteptarea salvatorului extern, care este cea mai jalnică, cea mai perfidă formă de sclavie, cu pasivitatea colectivă (…) Viitorul țării noastre este doar în interiorul ei, dar și în interiorul fiecăruia dintre noi. (…)

Libertatea nu se trăiește în genunchi niciodată. Să ne ridicăm, să fim uniți, împreună, sus steagurile, sus inimile, trăiască România liberă”, a spus Călin Georgescu.

UPDATE: Incident cu susținătorii lui Georgescu

Un incident s-a produs între susținătorii lui Călin Georgescu și un bărbat aflat în zonă, care le-a strigat ”Marș la Moscova!” și ”Călin Georgescu este un trădător””.

Filmarea a fost trimisă redacției de un cititor Alba24.

YouTube video

Cum l-au așteptat simpatizanții, la Alba Iulia

Încă de la primele ore ale dimineții, în zona Monumentului Unirii, locul de întâlnire anunțat de Călin Georgescu, erau prezenți peste 200 de oameni. Organizatorii au pregătit o scenă, cu sonorizare.

„Succesul acestei acțiuni depinde foarte mult de felul în care ne comportăm. (…) Vă rog frumos, când vine domnul președinte, să nu vă îmbulziți către scenă. (…) Domnul președinte o să vină la monument. Toată lumea jos de acolo, lăsați monumentul liber, că la monument se depune o coronă. Nu putem depune coroana pe dumneavoastră, dați-vă de acolo jos!”, au spus la microfon organizatorii.

Din mulțime se aude: „De ce ne certați? Alooo, nu ne certați! Vorbiți frumos!”.

„Ultima rugăminte pe care o am la dumneavoastră. Toți am venit pentru același lucru, pentru domnul Călin Georgescu, dar ca să ne simțim bine cu toții, vă rog, când va veni, încercați să îi ajutați pe oamenii de la organizare, să nu vă înghesuiți și să nu săriți pe domnul președinte pentru că inclusiv pe dânsul îl puteți pune într-o situație delicată.

Pentru a fi cât se poate de civilizați, ascultați de oamenii care au badge-uri de organizatori și cei care vă spun ce aveți de făcut. Succesul acestei acțiuni depinde de noi. Doamne ajută, distracție plăcută”, au mai transmis la microfon organizatorii.

Cum s-au organizat susținătorii din țară

În ultimele două săptămâni pe Tik-Tok a fost o avalanșă de video-uri care anunțau prezența lui Georgescu la Alba Iulia. Apoi, Gelu Vișan, fost senator și deputat din partea PDL a precizat oficial că Georgescu va fi prezent la Alba Iulia de 1 Decembrie. Vișan este un apropiat al acestuia.

Un fost șef SPP și politician în PMP s-a ocupat de deplasarea susținătorilor lui Georgescu de la București la Alba Iulia, cu un autocar și un microbuz.

Deși inițial locul de întâlnire era la Obeliscul dedicat lui „Horea, Cloșca și Crișan”, Georgescu a anuțat vineri, 28 noiembrie, că locația pentru întâlnirea din 1 Decembrie se schimbă – la Monumentul Unirii.

Citește și VIDEO: Susținătorii lui Georgescu vin cu autocare la Alba Iulia de 1 Decembrie. Un militar, fost șef în SPP se ocupă de deplasare

Călin Georgescu, inculpat în două dosare penale

Călin Georgescu este inculpat în două dosare penale, dintre care unul pentru tentativă la lovitură de stat. Acesta a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de acțiuni contra ordinii constituționale, alături de el fiind acuzați Horațiu Potra și zeci de mercenari.

„Inculpaţii Georgescu Călin şi Potra Horaţiu au pus în discuţie un plan conform căruia acesta din urmă, împreună cu persoane din cercul său relaţional, cu pregătire militară sau capacităţi operative specifice pregătirii militare urmau să desfăşoare în data de 08 decembrie 2024 în municipiul Bucureşti, în contextul unor acţiuni de protest, acţiuni violente cu caracter subversiv, cu rol de deturnare a caracterului paşnic al acţiunilor de protest în manifestaţii caracterizate prin violenţă, strategia urmărind, prin contagiune emoţională şi comportamentală dublată de manipularea emoţiilor colective, în contextul unui moment de maximă tensiune socială, schimbarea ordinii constituţionale ori îngreunarea sau împiedicarea exercitării puterii de stat”, afirmă anchetatorii.

