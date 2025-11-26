Connect with us

VIDEO: Susținătorii lui Georgescu vin cu autocare la Alba Iulia de 1 Decembrie. Un militar, fost șef în SPP se ocupă de deplasare

Publicat

acum 3 ore

Susținătorii pro-rusului Călin Georgescu se organizează pentru a veni în număr mare, la Alba Iulia, de Ziua Națională a României, 1 Decembrie. Deși a evitat tot timpul să afirme că are o structură organizatorică în spate, Georgescu are oameni care se ocupă de organizarea deplasării de la București, la Alba Iulia și retur.

Din câte se pare unul dintre organizatorii deplasării ar fi un fost militar și șef de serviciu în SPP și fost politician din partea PMP.

Spre exemplu din București deplasarea se va face cu autocare, iar informația a fost făcută publică de Gelu Vișan, fost politician: deputat și senator din partea PNL-PD și PD-L. Vișan este unul dintre oamenii din cercul de apropiați ai lui Georgescu. 

Cei care vor să se deplaseze de la București la Alba Iulia, o pot face cu unul dintre autocarele puse la dispoziție de oamenii lui Georgescu. Reporterii alba24.ro au vrut să vadă dacă informația este reală și se poate rezerva un loc în autocarele pregătite pentru Alba Iulia.

Sunt două numere de telefon, indicate de Vișan, la care poți cere solicitări sau la care îți poți rezerva un loc în autocare: fie la Alex U., sau Rizia T,.

YouTube video

Spre exemplu reporterul alba24.ro a vorbit cu Rizea T. Reporterul a spus că este un susținător din Galați a lui Călin Georgescu și că vrea să meargă la Alba Iulia cu unul dintre autocare.

CITEȘTE ȘI: 1 Decembrie, Ziua Națională a României: Premierul Ilie Bolojan și președintele Senatului, Mircea Abrudean, prezenți la Alba Iulia

Fost șef de serviciu în SPP se ocupă de organizarea transportului la Alba Iulia

Însă cine ar putea fi Rizia T.? La o simplă căutare pe Google, Rizia T., pare a fi Rizia Tudorache. Fost ofițer de armată și fost șef de serviciu în SPP, fost politician din partea PMP, partidul fostului președinte Traian Băsescu.

YouTube video

De asemenea și în poza de pe WhatsApp atribuită numărului făcut public de Gelu Vișan, apare Rizia Tudorache.

Rizia Tudorache, comparație cu un articol de pe B1Tv

Acesta i-a spus reporterului alba24.ro că plecarea din București, spre Alba Iulia se va face în noaptea de duminică spre luni, 30 noiembrie-1 decembrie, de la ora 01.00, de lângă Gara de Nord din București.

Prețul călătoriei din Capitală, la Alba Iulia este de 120 de lei de persoană, iar rezervarea se face printr-un simplu telefon la cele două numere afișate de Gelu Vișan.

Întâlnirea cu Georgescu este programată pentru ora 09.00 luni, 1 decembrie, la Obeliscul lui Horea, Cloșca și Crișan din Cetatea Alba Carolina. Apoi, deplasarea înapoi spre București este progamată pentru ora 14.00.

Avatar Cristian Panu

4 Comentarii

4 Comentarii

  1. iobag

    miercuri, 26.11.2025 at 12:08

    Nu trimite si AEP niste „sustinatori”?

    Răspunde

  2. pilu

    miercuri, 26.11.2025 at 12:08

    Da ce,numai Bolojan are voie ?

    Răspunde

  3. Lobi

    miercuri, 26.11.2025 at 12:17

    Oare și Trump este prorus ? Ce vă face să catalogați pe toți cei care nu sunt aplaudacii sistemului PRORUȘI?

    Răspunde

  4. Gica

    miercuri, 26.11.2025 at 14:22

    Georgescu este presedinte, ma, ati taiat alegerile !!!
    Huo !!!

    Răspunde

