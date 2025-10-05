LIVE VIDEO: Festivalul Național de Folclor „Sus, sus, sus, la moți, la munte”, ediția a XXXVIII-a, la Câmpeni.

În data de 5 octombrie 2025, orașul Câmpeni devine centrul folclorului românesc, prin găzduirea Festivalului Național de Folclor „Sus, sus, sus, la moți, la munte”, ediția a XXXVIII-a.

Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Alba, Centrul de Cultură „Augustin Bena” și Primăria orașului Câmpeni, aducând pe scenă atât tinere talente, cât și artiști consacrați ai muzicii populare.

Ediția din acest an are o semnificație aparte: festivalul se desfășoară în Casa de Cultură „Avram Iancu” din Câmpeni, recent redeschisă după o îndelungată perioadă de lucrări de reabilitare și modernizare.

Revenirea evenimentelor culturale în acest spațiu dedicat artei și comunității subliniază importanța existenței unor instituții care să găzduiască și să valorifice actul artistic.

Programul cuprinde, de la ora 17:00, Concursul Național de Interpretare Vocală a Muzicii Tradiționale Românești, cu participarea a 18 concurenți din diverse zone etnofolclorice ale țării.

De la ora 18:30, publicul este invitat la Spectacolul folcloric extraordinar și festivitatea de premiere, cu artiști de renume: Ionuț Fulea, Ansamblul Folcloric al Județului Alba (dirijor Alexandru Pal), Tulnicăresele „Moatele” din Câmpeni, Andrei Târziu, Ioana Ciorea, Roxana Reche, Floricica Moga, Dorina Narița și Nicolae Plută.

Președintele juriului este renumita realizatoare și producătoare de emisiuni folclorice la Televiziunea Română, etnomuzicologul Elise Stan.

Evenimentul va fi prezentat de Andreea Bogdan, jurnalist Radio România Actualități, adăugând un plus de profesionalism manifestării.

„Tradiția organizării acestui festival la Câmpeni, ajuns astăzi la cea de-a XXXVIII-a ediție, se leagă indestructibil de spiritul Țării Moților.

Sub semnul muzicii tradiționale românești, festivalul a devenit, de-a lungul anilor, o marcă de identitate culturală a locului, o punte de legătură între generații și un prilej de afirmare a valorilor autentice.

Astfel, ediția din 2025 se conturează ca un moment simbolic al renașterii vieții culturale din Casa de Cultură „Avram Iancu” Câmpeni, readucând cântecul, tradiția și comunitatea acolo unde le este locul firesc: pe scena unei case de cultură deschise și vii” a spus Alexandru Pal, manager al Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News