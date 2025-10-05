Connect with us

Eveniment

LIVE VIDEO: Festivalul Național de Folclor „Sus, sus, sus, la moți, la munte”, ediția a XXXVIII-a, la Câmpeni

Publicat

acum 4 secunde

LIVE VIDEO: Festivalul Național de Folclor „Sus, sus, sus, la moți, la munte”, ediția a XXXVIII-a, la Câmpeni. 

În data de 5 octombrie 2025, orașul Câmpeni devine centrul folclorului românesc, prin găzduirea Festivalului Național de Folclor „Sus, sus, sus, la moți, la munte”, ediția a XXXVIII-a.

Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Alba, Centrul de Cultură „Augustin Bena” și Primăria orașului Câmpeni, aducând pe scenă atât tinere talente, cât și artiști consacrați ai muzicii populare.

 

Ediția din acest an are o semnificație aparte: festivalul se desfășoară în Casa de Cultură „Avram Iancu” din Câmpeni, recent redeschisă după o îndelungată perioadă de lucrări de reabilitare și modernizare.

Revenirea evenimentelor culturale în acest spațiu dedicat artei și comunității subliniază importanța existenței unor instituții care să găzduiască și să valorifice actul artistic.

Programul cuprinde, de la ora 17:00, Concursul Național de Interpretare Vocală a Muzicii Tradiționale Românești, cu participarea a 18 concurenți din diverse zone etnofolclorice ale țării.
De la ora 18:30, publicul este invitat la Spectacolul folcloric extraordinar și festivitatea de premiere, cu artiști de renume: Ionuț Fulea, Ansamblul Folcloric al Județului Alba (dirijor Alexandru Pal), Tulnicăresele „Moatele” din Câmpeni, Andrei Târziu, Ioana Ciorea, Roxana Reche, Floricica Moga, Dorina Narița și Nicolae Plută.

Președintele juriului este renumita realizatoare și producătoare de emisiuni folclorice la Televiziunea Română, etnomuzicologul Elise Stan.

Evenimentul va fi prezentat de Andreea Bogdan, jurnalist Radio România Actualități, adăugând un plus de profesionalism manifestării.

„Tradiția organizării acestui festival la Câmpeni, ajuns astăzi la cea de-a XXXVIII-a ediție, se leagă indestructibil de spiritul Țării Moților.

Sub semnul muzicii tradiționale românești, festivalul a devenit, de-a lungul anilor, o marcă de identitate culturală a locului, o punte de legătură între generații și un prilej de afirmare a valorilor autentice.

Astfel, ediția din 2025 se conturează ca un moment simbolic al renașterii vieții culturale din Casa de Cultură „Avram Iancu” Câmpeni, readucând cântecul, tradiția și comunitatea acolo unde le este locul firesc: pe scena unei case de cultură deschise și vii” a spus Alexandru Pal, manager al Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 4 secunde

LIVE VIDEO: Festivalul Național de Folclor „Sus, sus, sus, la moți, la munte”, ediția a XXXVIII-a, la Câmpeni
Economieacum 28 de minute

Prețurile nu vor mai scădea, veniturile vor crește, dar există un risc major. Declarațiile consilierului lui Mugur Isărescu
Evenimentacum O oră

FOTO: Accident GRAV la ieșirea din Turda, spre Alba Iulia. Cinci persoane au ajuns la spital
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 4 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 4 zile

Casele nedeclarate și construcțiile ridicate fără autorizație vor fi verificate cu drone. Anunțul ministrului Cseke Attila
Administrațieacum 4 zile

Reducerea a 10.000 de posturi din administrația locală, discutată în Coaliția de Guvernare. Când ar putea fi luată decizia
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 28 de minute

Prețurile nu vor mai scădea, veniturile vor crește, dar există un risc major. Declarațiile consilierului lui Mugur Isărescu
Economieacum 2 ore

Firmele din IT vor putea obține până la 3 milioane de euro pentru dezvoltarea de aplicații. Proiect în dezbatere
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 3 zile

Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba (P)
Evenimentacum 3 zile

Guvernul a stabilit proiectele pe care nu le mai finanțează. Ce investiții vor fi oprite și de ce
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum o zi

Succes remarcabil pentru Miriam Bulgaru: S-a calificat în sferturile de finală ale turneului ITF de la București
Evenimentacum 2 zile

VIDEO: Alba Iulia are un campion național la box. David Popescu, elevul lui Andrei Dărămuș, câștigător la Campionatul de Cadeți
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 4 secunde

LIVE VIDEO: Festivalul Național de Folclor „Sus, sus, sus, la moți, la munte”, ediția a XXXVIII-a, la Câmpeni
Evenimentacum 4 ore

Primul vagon bar-bistro modernizat prin PNRR a fost pus în circulație de CFR Călători. Prețuri decente la noul vagon restaurant
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Rețeaua WiFi „vede” prin pereți
Actualitateacum 8 ore

Rețeaua WiFi „vede” prin pereți: Inteligența artificială poate cartografia o cameră cu ajutorul semnalului wireless
rechemare BMW
Evenimentacum 5 zile

Rechemare BMW: Anumite autoturisme riscă să ia foc în garaj din cauza unei piese defecte. Modelele vizate
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 8 ore

5 octombrie: Ziua europeană a depresiei. Boala dusă în tăcere, care nu dă forme exterioare
Evenimentacum o zi

Când este cel mai bine să îți faci vaccinul antigripal: Sunt deja cazuri de gripă în România
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Ziua Mondială a Educației
Educațieacum o zi

Ministerul Educației, precizări oficiale legate de reducerea numărului de posturi: Nu sunt afectați titularii
Educațieacum 2 zile

Vacanța de toamnă 2025. În octombrie, elevii vor avea prima vacanță din acest an. Când va începe și cât va dura
Mai mult din Educatie