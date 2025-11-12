LIVE-VIDEO: Președintele Nicușor Dan prezintă Strategia națională de apărare. Rolul SRI în lupta anti-corupție și războiul hibrid

Președintele Nicușor Dan prezintă miercuri principalele elemente care vor face parte din Strategia națională de apărare. Șeful statului declara, într-un interviu acordat în luna octombrie, că noua strategie națională de apărare se axează pe două componente: războiul hibrid și corupția.



Conferința de presă de la Palatul Cotroceni are loc cu patru ore înainte ca șeful statului să se întâlnească cu liderii din coaliția de guvernare și cu reprezentanți ai magistraților, pentru a discuta despre proiectul de lege care reformează pensiile magistraților.

Principalele declarații ale președintelui Nicușor Dan

Prezentăm această strategie din perspectiva cetățeanului. Adică nu vrem să apărăm statul ci vrem să apărăm cetățeanul care trăiește și locuiește în acest stat.

Strategia introduce un concept, sau conceptul central este acesta de independență solidară. Adică pe de o parte acțiunile statului român, ale administrației, să fie în sensul apărării și confirmării unei identități, unui mod de a fi în lume și în acest sens în relațiile sale externe să apere interesele României în mod expres și pe de altă parte să păstreze angajamentele și toate parteneriatele internaționale pe care România le are.

Strategia diferă de cele care au fost până acum în mod esențial prin faptul că contextul este diferit. În primul rând, faptul că ordinea internațională este pusă în discuție, războiul din Ucraina este un exemplu, vedem o creștere a tensiunilor militare peste tot în lume, vedem o tendință de grupare a statelor guvernate autoritar și o diminuare a capacității organismelor internaționale de a păstra ordinea internațională bazată pe reguli. Vedem apoi o evoluție tehnologică cu o creștere exponențială, inclusiv inteligența artificială, deci nu mai suntem într-un context în care cumva puterea militară și capacitatea de apărare este proporțională cu economia și cu investițiile în apărare. Cine nu reușește să facă saltul tehnologic pe care alții îl fac, va fi penalizat mult mai mult decât s-a întâmplat până acum.

În același cadru, fenomenul de digitalizare și interacțiunea cu rețelele sociale dă liberă unor acțiuni de manipulare și dezinformare pentru care, din nou, trebuie să ai pregătite niște mijloace specifice de apărare.

O noutate este bineînțeles schimbarea raporturilor economice, vedem un protecționism economic, vedem o luptă pe resurse critice și o limitare a accesului la resurse critice, vedem o creștere a acțiunilor de sabotaj și de perturbare a infrastructurii critice, vedem radicalizare și o creștere a tendințelor anti-democratice care sunt inclusiv întreținute de actori statali, vedem o creștere a amenințărilor transfrontaliere, trafic de droguri, migrație ilegală și vedem efecte mai puternice ale schimbărilor climatice.

Vreau să insist pe câteva chestiuni interne. Administrația publică are niște probleme. În primul rând, cumva acesta a fost unul din suprinderi ale mele, că inclusiv la acest nivel administrația nu lucrează cu date. Sunt multe situații în care deciziile nu sunt bazate pe date. Nu vedem un mare apetit de colaborare între instituții publice, fiecare își vede de micuța sa politică sectorială și din cauza asta nu avem o viziune integrată.

O altă vulnerabilitate și am insistat ca ea să fie clar delimitată în Strategia națională de apărare este corupția , care pe de o parte slăbește coeziunea socială. E greu să vrei să te identifici să aperi un stat corupt. Pe de altă parte are consecințele sale în economie, deci în prosperitatea oamenilor și inclusiv în calitatea administrației.

Pe plan extern, poziția geografică a României ne oferă o oportunitate de a fi un centru de conectivitate pe relația dintre Europa și Asia. Asta depinde în mare măsură de stabilitatea la Marea Neagră.

Creșterea cererii globale de echipament militar oferă o oportunitate pentru industria noastră, care are tradiție, care are încă profesioniști, care are locații și din fericire în România avem prezente companii interesante de automotive și de tehnologie.

Diplomația comercială este extrem de importantă. Este un loc în care trebuie să progresăm pentru a reuși să folosim potențialul economiei noastre private, care se descurcă bine în context.

Pe zona economică, evident, o chestiune ce ține de securitate națională în sensul strict al termenului – oprirea evaziunii fiscale. O altă chestiune – energia. Avem o corelație între dezvoltarea industrială și prețul energiei.

O să închei cu administrația și cu fenomenul corupției. În ceea ce privește administrația, trebuie să inversăm ceea ce am spus negativ, adică trebuie să ajungem să avem o administrație care lucrează cu date. O administrație care prin coordonare să reușească să integreze eforturile diferitelor sale segmente.

În ceea ce privește fenomenul corupției, am menționat expres trei lucruri: În primul rând o abordare integrată, în sensul de colaborare între toate instituțiile care au aceste atribuții. În al doilea rând implicarea serviciilor de informații în culegere de date cu privire la acest fenomen, și doar atât. Am precizat expres fără implicarea în etapa de cercetare penală și în procesul de justiție. Și corectarea mecanismelor legislative și administrative și care întârzie realizarea actului de justiție în materia de corpuție, pentru că aceasta este una din principalele probleme: întârzierea de ani în combaterea unor probleme pe care societatea le vede.

Acest document va fi în dezbatere publică. Pe 24 va fi o ședință a CSAT în care acest proiect sau o variantă ușor îmbunătățită va fi avizată. 26 noiembrie voi prezenta Strategia în Plenul Parlamentului. Ea va fi urmată de un plan de implementare, care nu va avea un caracter public, dar în care toate atribuțiile instituțiilor, termene de realizare, vor fi prevăzute. Acest plan va fi aprobat de CSAT și va avea un plan de progres.



Ce va cuprinde Strategia națională de apărare a țării

În urmă cu o lună, președintele Nicușor Dan a anunțat că noua Strategie națională de apărare a țării va fi adoptată până la 26 noiembrie 2025, când se împlinesc șase luni de la învestirea sa în funcția de șef al statului.

Strategia națională de apărare va include două noi direcții importante care reflectă provocările actuale cu care se confruntă România: războiul hibrid și corupția, a precizat președintele într-un interviu acordat jurnalistului Cristian Leonte, pentru ȘtirileProTV.

Prima prioritate vizează contracararea războiului hibrid desfășurat de Federația Rusă. Aceasta include atacuri cibernetice, campanii de dezinformare sistematică și activități de influență în rețelele sociale.

Președintele a subliniat necesitatea ca România să acorde o atenție sporită acestor amenințări la adresa securității naționale. Nicușor Dan vrea ca toate instituțiile care au deja atribuții pentru a combate dezinformarea din spațiul public să se coordoneze mai bine și să acționeze mult mai rapid decât au făcut-o până acum, sub o nouă conducere, la nivelul CSAT.

A doua schimbare majoră anunțată de președintele Nicușor Dan se referă la rolul Serviciului Român de Informații (SRI) în combaterea corupției.

Șeful statului a precizat că acest demers va fi realizat cu toate precauțiile necesare, având în vedere dezbaterile anterioare din societate privind interferența SRI în activitatea Parchetului.

Citește și Noua strategie de apărare a țării: implicarea SRI în lupta anti-corupție și războiul hibrid. Declarații făcute de Nicușor Dan

