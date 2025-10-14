Noua strategie de apărare a țării: implicarea SRI în lupta anti-corupție și războiul hibrid. Declarații făcute de Nicușor Dan

Noua strategie de apărare a țării: implicarea SRI în lupta anti-corupție și războiul hibrid. Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că noua Strategie națională de apărare a țării va fi adoptată până la 26 noiembrie 2025, când se împlinesc șase luni de la învestirea sa în funcția de șef al statului.

Strategia națională de apărare va include două noi direcții importante care reflectă provocările actuale cu care se confruntă România, războiul hibrid și corupția, a precizat președintele într-un interviu acordat jurnalistului Cristian Leonte, pentru www.stirileprotv.ro.

Președintele Nicușor Dan a anunțat că viitoarea Strategie națională de apărare a țării va cuprinde „două schimbări majore” pentru România: războiul hibrid desfășurat de Federația Rusă și corupția.

Șeful statului a precizat că documentul este aproape finalizat și este în curs de pregătire pentru a fi prezentat în CSAT.

Combaterea războiului hibrid

Prima prioritate vizează contracararea războiului hibrid desfășurat de Federația Rusă. Aceasta include atacuri cibernetice, campanii de dezinformare sistematică și activități de influență în rețelele sociale.

Președintele a subliniat necesitatea ca România să acorde o atenție sporită acestor amenințări la adresa securității naționale. Nicușor Dan vrea ca toate instituțiile care au deja atribuții pentru a combate dezinformarea din spațiul public să se coordoneze mai bine și să acționeze mult mai rapid decât au făcut-o până acum, sub o nouă conducere, la nivelul CSAT.

Noua strategie de apărare a țării: implicarea SRI în lupta anti-corupție

A doua schimbare majoră anunțată de președintele Nicușor Dan se referă la rolul Serviciului Român de Informații (SRI) în combaterea corupției.

Șeful statului a precizat că acest demers va fi realizat cu toate precauțiile necesare, având în vedere dezbaterile anterioare din societate privind interferența SRI în activitatea Parchetului.

„Vrem ca fenomenul corupției să fie o preocupare a Serviciului Român de Informații. Pe de altă parte, vrem ca mecanismele în care Serviciul Român de Informații se preocupă de acest fenomen să fie absolut constituționale și demarcația între Servicii de Informații și Parchet să fie foarte bine făcută”, a declarat președintele.

Nicușor Dan a explicat că rolul SRI va fi acela de a produce informații consistente despre posibile acte de corupție, care vor fi apoi transmise Parchetului. Din momentul transferului informațiilor, SRI nu va mai avea legătură cu respectiva cauză, iar Parchetul va prelua cercetarea.

Referitor la interceptări, președintele a clarificat cadrul legal: acestea pot fi efectuate de SRI doar pe baza unui mandat de siguranță națională emis de judecătorii de la Înalta Curte. Pentru interceptările necesare într-o cercetare penală, ele trebuie dispuse de judecător și să fie în sarcina Parchetului.

sursa: stirileprotv.ro

